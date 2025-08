Pareva essere la nuova stella del Brasile, ed invece di lui rimarrà poco e nulla: Reinier lascia il Real dopo 5 stagioni e mezzo

Luca Paesano Redattore 3 agosto 2025 (modifica il 3 agosto 2025 | 19:02)

Dopo cinque stagioni a girovagare senza meta per l'Europa e soprattutto senza mai riuscire a lasciare tracce di sé, Reinier lascia il Real Madrid per fare ritorno in Brasile. Ripartirà dall'Atletico Mineiro, nella speranza di rilanciare una carriera che ha seguito traiettorie completamente sballate rispetto a quelle che lui e i blancos si auguravano prendesse. Perché in fin dei conti, anche se sembra passata un'eternità e di lui non esiste quasi nulla - se non le grandi promesse mai lontanamente sfiorate -, ha ancora solamente 23 anni e tutta una carriera d'avanti.

Reinier lascia il Real Madrid: un talento (letteralmente) mai visto — In Sudamerica si parlava di Reinier come se dovesse essere il nuovo fenomeno della nazionale brasiliana. E in un periodo in cui in casa Real andava di moda fare spesa in Brasile per accaparrarsi i baby talenti più promettenti, i blancos non poterono certamente lasciarsi sfuggire anche lui. Insieme a Vinicius e Rodrygo sarebbe andato a formare un tridente tutto verdeoro, giovanissimo, fortissimo.

In realtà, poi, in 5 stagioni e mezzo Reinier non è riuscito neppure mai a debuttare in prima squadra, a differenza invece degli altri due compagni. Al Real non è mai riuscito a dimostrare quel che di lui si diceva in patria. Ha iniziato con il Castilla, per poi essere smerciato a destra e sinistra nella speranza che riuscisse a far vedere quanto valesse. O, almeno, si presumeva valesse.

In due stagioni in prestito al Borussia Dortmund, in cui ha messo insieme 750 minuti scarsi di gioco, è riuscito a segnare appena un gol. Poi la parentesi al Girona, prima di passare al Frosinone e in ultimo il Granada. Le cose relativamente migliori le ha fatte vedere proprio in Serie A, dove le 3 reti segnate con i ciociari fissano il suo record per stagione nel calcio europeo.

Il Real Madrid ci credeva così tanto da offrirgli un contratto da sei anni e mezzo, in un momento in cui i legami extra large non erano ancora così utilizzati. Dopo cinque e mezzo, saluta senza che nessuno si sia accorto di lui.