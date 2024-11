Retroscena Yamal, Masip rivela: “Laporta ha rifiutato 250 milioni dal PSG”

Lamine Yamal si è consacrato agli Euro 2024 dove ha messo in mostra tutte le sue enormi qualità. Il Barcellona se lo gode a pieno titolo, tanto che Joao Laporta non ha nessuna intenzione di cederlo e per questo avrebbe rifiutato anche un'offerta da 250 milioni di euro! A riferirlo è stato Enric Masip , fedelissimo del presidente Blaugrana.

Il PSG ci prova, ma il Barcellona chiude: Yamal non si muove

Ai microfoni de 'El Chiringuito TV' per il programma 'El Cafelito', Enric Masip ha quindi sganciato la bomba di mercato: "Il Paris Saint-Germain ha fatto un'offerta da 250 milioni di euro per Lamine Yamal la scorsa estate. C'è da dire però che Laporta non ci ha nemmeno pensato. Non c'è nessuna possibilità di vendere Lamine".