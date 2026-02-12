Nel corso del match tra QPR e Wrexham l'ex allenatore del Tottenham Pleat è caduto. Necessario il ricovero per il tecnico, che però adesso sembra essere in buone condizioni. Molte voci del calcio inglese hanno espresso solidarietà e vicinanza.

Francesco Di Chio 12 febbraio - 15:30

L'ex tecnico degli Spurs, David Pleat, è caduto al Loftus Road, stadio del QPR, durante un match di Championship. Il manager adesso è in ospedale e, stando a quanto riporta il Daily Mail, dovrebbe essere dimesso dopo due settimane di ricovero.

La caduta di Pleat — Mentre assisteva alla gara di Championship tra QPR e Wrexham, l'ex allenatore del Tottenham sarebbe caduto, necessitando di un ricovero in ospedale. Ad ora non ci sono notizie certe su quale tipo di lesioni o danni abbia subito. Il Tottenham però si è subito messo in contatto con la famiglia di Pleat per avere accertamenti sulle sue condizioni, che non sembrerebbero gravi. Infatti il Daily Mail parla addirittura gia di dimissioni, che dovrebbero arrivare tra due settimane, dopo un ricovero che sembra necessario.

I tanti messaggi per il mister — Tutto il mondo del calcio inglese si è subito mosso per esprimere solidarietà e vicinanza all'ex tecnico e alla sua famiglia. Il suo amico Norman Giller ha detto scherzando: "Sono certo che tutti si uniranno a me nell’augurare a David un rapido ritorno alla piena forma mentre entra anche lui nella categoria degli ottantenni".

Poi Claude Littner, star di The Apprentice: “David Pleat è un buon amico, una persona straordinaria con una conoscenza enciclopedica dei giocatori e del calcio. - e ha continuato - Mi unisco a tutti i tifosi degli Spurs nell’augurare a David una pronta e completa guarigione”. Poi anche un sacco di commenti sui social da parte dei tifosi, che lo hanno descritto come uno dei più grandi conoscitori del calcio inglese, professionistico e non solo, e si sono uniti tutti nell'augurargli una pronta ripresa.