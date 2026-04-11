Si accende la polemica sulla decisione dell’arbitro e sull’intervento del VAR: il Real Madrid empre più fuori dalla lotta per il titolo

Daniele Cirafici 11 aprile - 09:51

In Spagna continua a far discutere l’episodio del possibile rigore non assegnato al Real Madrid. Al centro delle polemiche c’è il contatto su Kylian Mbappé, avvenuto negli ultimi minuti della partita e ritenuto evidente dall’ambiente madridista. L’azione non è stata sanzionata dall’arbitro e il VAR non è intervenuto, scatenando le proteste della panchina dei blancos e da Arbeloa. Una decisione che ha immediatamente generato molte polemiche tra giocatori e staff tecnico del Real Madrid, convinti che l’episodio meritasse quantomeno una revisione al monitor.

Arbeloa duro sull’episodio — A fine gara l’allenatore del Real Madrid Álvaro Arbeloa ha commentato con tono polemico la decisione arbitrale, sottolineando come l’intervento su Mbappé fosse chiaro. Il tecnico non ha nascosto la propria frustrazione per la mancata revisione dell’episodio, ritenendo che il fallo fosse evidente. Secondo Arbeloa, l’azione avrebbe meritato quantomeno un controllo più approfondito da parte del VAR, soprattutto considerando l’importanza del momento della partita. Proprio per questo motivo, l’allenatore madridista ha espresso il proprio disappunto per una decisione che, a suo avviso, avrebbe potuto essere valutata diversamente.

Durante l’intervista Arbeloa ha utilizzato anche una frase destinata a far discutere: “Per me è rigore qui e anche sulla Luna.” Parole che riassumono il malumore del Real Madrid per una decisione arbitrale che, secondo l’ambiente blancos, avrebbe potuto incidere in modo significativo sull’esito della partita. L’episodio è destinato a far discutere anche nei prossimi giorni, alimentando il dibattito sulle decisioni arbitrali e sull’utilizzo del VAR nelle situazioni più controverse.