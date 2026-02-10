Icona di Manchester, sponda Reds, e baluardo della Nazionale. L'ex centrale attira l'attenzione per un racconto che ha fatto il giro del web

Michele Massa 10 febbraio - 13:50

Rio Ferdinand, è da sempre icona del Manchester United e del calcio inglese. L'ex difensore, oggi opinionista sportivo in tantissime trasmissioni, intervistato da Men's Health UK ha raccontato di alcune difficoltà personali che hanno rapidamente fatto il giro del web. Complice i tanti sforzi durante la sua carriera d'atleta, il corpo gli ha "presentato il conto" e il racconto dell'inglese è per lunghi tratti da brividi.

Ferdinand e il racconto che ha colpito l'Inghilterra, la confessione dell'ex Manchester — Una carriera giocata a livelli altissimi, che però ha presentato il conto per Rio, che in un'intervista ha voluto raccontare a cuore aperto le tante difficoltà che tutt'oggi sta vivendo per colpa degli anni da professionista: "Stare a quei livelli significa andare oltre le proprie possibilità fisiche e mentali. Molte volte per scendere in campo avevo bisogno di iniezioni e pillole antidolorifiche. Una soluzione tampone che ora sta riflettendo sul mio corpo. Negli ultimi anni ho avuto alcuni momenti terribili dove sono costretto a stare su una sedia a rotelle o addirittura recarmi in ospedale per restarci alcuni giorni. Succede tutto all'improvviso ed è una delle sensazioni più brutte che possa vivere".

Altro rimorso di carriera è il periodo al QPR. Dopo l'addio da Manchester, Ferdinandsi è voluto rimettere in gioco, non tradendo le aspettative. Nonostante ciò, per il difensore c'è un rammarico.

"Il mio fisico mi ha limitato anche in passato, quando ero al QPR volevo fare un altra stagione ma il mio corpo ha detto stop. Volevo fare un campionato gestendo ogni minuto e rispondere presente ad ogni occasioni ma non l'ho potuto fare ed è un rammarico enorme".