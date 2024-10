Risultati folli in Coppa d’Asia U17: c’è addirittura un 33-0!

In questi giorni si sono giocate due giornate delle Qualificazioni della Coppa d'Asia U17, e ci sono stati dei risultati a dir poco clamorosi. In breve, si può affermare che si sono evidenziati gli ampi divari tecnici che dividono le compagini del continente.

Nelle partite più equilibrate, segnaliamo un 13-0 dell'India ai danni di Brunei, un netto 0-10 dell'Indonesia contro le Isole Marianne Settentrionali. Pioggia di gol anche in Corea del Sud contro Maldive, dove i Guerrieri Taeguk si sono imposti per 13-0.

Come specificato, questi sono i risultati con meno divario. Dato che, ad esempio, la Thailandia ha tenuto Brunei, ancora una volta coinvolto, a distanza di ben 19 gol! Di questi, 7 sono arrivati nei primi 45 minuti, mentre gli altri 12 nei secondi. Risultato analogo per l'Australia, che spazza via le Isole Marianne con un risultato di 19-0. Sono stati giorni pesanti, insomma, per i portieri di Isole Marianne e Brunei, che a distanza di poche ore hanno incassato più di 30 gol.