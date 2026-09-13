Il Valencia non riesce più a uscire dal brutto loop in cui è caduto. Uno dei club più importanti della Liga, è in difficoltà da parecchi anni ormai. 6 campionati spagnoli, 8 Coppe del Re, 1 Supercoppa di Spagna, 1 Europa League, 2 Supercoppe UEFA, 1 Coppa delle Coppe e ancora altri trofei. La gloria di questo club storico sembra non esistere più da quando Peter Lim, magnate di Singapore, ha acquisito la maggioranza del Valencia. Negli ultimi 10 anni, a salvare la faccia dei Pipistrelli ci ha pensato l'immenso lavoro di Marcelino, capace di condurre la sua squadra a due quarti posti di fila, una semifinale di Europa League persa contro un più dotato Arsenal e infine una clamorosa Copa del Rey vinta in finale contro il Barcellona. Il biennio 2017-2019 è stato dunque l'unico momento di gioia per una squadra in caduta libera, tra risultati di campo pessimi e gravi problemi finanziari.

Il Valencia caccia allenatore e AD

Dal 2019, il club non è mai arrivato sopra il nono posto e ha raggiunto un'altra finale di coppa nazionale nel 2022 grazie all'operato di un altro grande tecnico:. Spesso eccessivamente vicini alla retrocessione, in questa stagione i Pipistrelli sono partiti molto male. Il Valencia, sotto la guida di, ha perso 4 partite su 5 (pareggiandone solamente 1). La sconfitta di ieri sera per 1-0 contro il Siviglia, ha portato la dirigenza ha fare delle riflessioni importanti sull'organigramma del club.

Nella giornata di oggi infatti, il Valencia ha diramato una nota ufficiale con cui solleva dall'incarico sia il tecnico Carlos Corberan sia il CEO Ron Gourlay: "Il Valencia CF annuncia di aver deciso di rescindere il contratto con l'amministratore delegato della sezione calcio, Ron Gourlay , e con i membri del suo staff, Lisandro Isei, Hans Gillhaus, Andrés Zamora e Malek Shafei. La decisione rientra nella volontà del Club di avviare una nuova fase nella sua struttura sportiva e nella gestione del settore calcistico. Il Valencia CF desidera ringraziare Ron Gourlay per il lavoro svolto durante la sua permanenza nel club.

🚨🇵🇹 Sérgio Conceição, tiene opciones de ser el nuevo entrenador che.



​Movimiento relámpago en Singapur tras la salida de Corberán y Gourlay:



​🇵🇹 Ex del Porto: Cursando negociaciones avanzadas para dirigir al Valencia CF.



​🤝 Ficha Gestifute: Operación encarrilada a través… pic.twitter.com/geH549Fh5k — La Voz Del Murciélago (@vozmurcielagos) September 13, 2026

Inoltre, il Valencia CF ha rescisso il contratto in essere con

Carlos Corberán

e il suo staff tecnico della prima squadra.

Carlos Corberán è arrivato al Valencia CF nel dicembre 2024 con l'obiettivo di guidare il progetto sportivo in una situazione complessa, che è riuscito a ribaltare, e ha svolto il suo compito con professionalità, passione e massimo impegno in 72 partite ufficiali. Il Club ringrazia l'allenatore e tutti i membri del suo staff tecnico per il lavoro svolto durante il periodo in cui hanno guidato la squadra.

Il Club annuncerà a breve la nuova struttura del settore calcistico e la configurazione del prossimo progetto sportivo. Ad interim, Óscar Sánchez , allenatore del VCF Mestalla, assumerà la guida della prima squadra. Il Club desidera trasmettere un messaggio di stabilità e fiducia nel futuro, riaffermando il proprio impegno nella costruzione di un progetto sportivo solido, competitivo e sostenibile".