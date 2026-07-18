La finale del Mondiale è ormai alle porte e Spagna e Argentina si preparano ad affidarsi ai propri leader. Le Furie Rosse hanno in Rodri il loro leader in mezzo al campo, il quale lancia un messaggio chiaro alla squadra: talento e qualità potrebbero non bastare.

Rodri, il messaggio alla Spagna: "Non dobbiamo cadere nelle provocazioni"

Laè arrivata alla partita più importante del torneo con una consapevolezza precisa: contro l'Argentina ogni dettaglio può fare la differenza. Per questoha voluto richiamare l'attenzione dei compagni sull'importanza di mantenere la calma e di non lasciarsi coinvolgere dalle situazioni che possono nascere durante una finale mondiale. Il centrocampista della, intervistato da AS, ha parlato del rischio rappresentato dalle provocazioni e dalleche accompagnano sfide di questo livello: "Fanno parte del calcio, ma dovremo essere bravi a non caderci", ha spiegato il giocatore del Manchester City, indicando alla Spagna la filosofia che l'ha accompagnata durante il percorso:ed

LA CORUNA, SPAGNA - 04 GIUGNO: Rodri di Spagna applaude i tifosi dopo l'amichevole internazionale tra Spagna e Iraq al Riazor Stadium il 04 giugno 2026 a La Coruna, in Spagna. (Foto di Florencia Tan Jun/Getty Images)

Rodri e il sogno Mondiale: "L'obiettivo era arrivare fin qui"

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Essere arrivati fino alla finale era l'obiettivo dichiarato dallafin dall'inizio del torneo, elo conferma, raccontando l'importanza di questo appuntamento e ladella squadra nei propri mezzi: "Era l'obiettivo principale essere lì domenica, ora sappiamo di poter vincere la Coppa. Sappiamo di potercela fare. Ho già detto ai miei compagni l'importanza di avere voglia di vincere, rispetto alla paura di perdere". Parole che raccontano la mentalità con cui la Roja ha affrontato il torneo: non soltanto la volontà di arrivare fino in fondo, ma la convinzione di poter conquistare il trofeo piùdel calcio internazionale.Il percorso diin questa Coppa del Mondo è stato quello di un punto diassoluto. Dopo una stagione condizionata dagli infortuni, il centrocampista è tornato al centro del progetto spagnolo, offrendo equilibrio, qualità e personalità. Ora, per lui e laresta soltanto l'ultimo passo contro, come dichiarato dallo stesso Rodri, "la rivale più in forma".