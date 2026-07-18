Il leader della Spagna, Rodri, richiama il gruppo alla concentrazione, raccontando il percorso di un Mondiale vissuto da protoagonista fino alla sfida decisiva
La finale del Mondiale è ormai alle porte e Spagna e Argentina si preparano ad affidarsi ai propri leader. Le Furie Rosse hanno in Rodri il loro leader in mezzo al campo, il quale lancia un messaggio chiaro alla squadra: talento e qualità potrebbero non bastare.
Rodri, il messaggio alla Spagna: "Non dobbiamo cadere nelle provocazioni"La Spagna è arrivata alla partita più importante del torneo con una consapevolezza precisa: contro l'Argentina ogni dettaglio può fare la differenza. Per questo Rodri ha voluto richiamare l'attenzione dei compagni sull'importanza di mantenere la calma e di non lasciarsi coinvolgere dalle situazioni che possono nascere durante una finale mondiale. Il centrocampista della Roja, intervistato da AS, ha parlato del rischio rappresentato dalle provocazioni e dalle tensioni che accompagnano sfide di questo livello: "Fanno parte del calcio, ma dovremo essere bravi a non caderci", ha spiegato il giocatore del Manchester City, indicando alla Spagna la filosofia che l'ha accompagnata durante il percorso: controllo ed equilibrio.
Rodri e il sogno Mondiale: "L'obiettivo era arrivare fin qui"Essere arrivati fino alla finale era l'obiettivo dichiarato dalla Spagna fin dall'inizio del torneo, e Rodri lo conferma, raccontando l'importanza di questo appuntamento e la consapevolezza della squadra nei propri mezzi: "Era l'obiettivo principale essere lì domenica, ora sappiamo di poter vincere la Coppa. Sappiamo di potercela fare. Ho già detto ai miei compagni l'importanza di avere voglia di vincere, rispetto alla paura di perdere". Parole che raccontano la mentalità con cui la Roja ha affrontato il torneo: non soltanto la volontà di arrivare fino in fondo, ma la convinzione di poter conquistare il trofeo più prestigioso del calcio internazionale.
Caricamento post Instagram...
Il percorso di Rodri in questa Coppa del Mondo è stato quello di un punto di riferimento assoluto. Dopo una stagione condizionata dagli infortuni, il centrocampista è tornato al centro del progetto spagnolo, offrendo equilibrio, qualità e personalità. Ora, per lui e la Spagna resta soltanto l'ultimo passo contro, come dichiarato dallo stesso Rodri, "la rivale più in forma".
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Calcio Estero
Falkland, il caso diventa internazionale: la Casa Bianca difende l'Argentina
Calcio Estero
Dibu Martinez rivela il segreto dell'Argentina: "È la mentalità operaia che ci rende speciali"
Calciomercato
Alvarez-Barcellona, trattativa in salita: il 31 luglio è la data chiave
Calcio Estero
Di Meco incorona Deschamps: "È il più grande ct della storia dei Bleus, ma meritava un finale diverso"
Calcio Estero
Messi e le parole al miele per Yamal: "A 19 anni è già uno dei migliori al mondo"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti