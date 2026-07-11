Thibaut Courtois, portiere del Belgio eliminato dalla Spagna ieri, ha espresso la sua su chi vincerà il Mondiale mettendo in disaccordo Romero.
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Alla vigilia della sfida contro la Svizzera valida per l'accesso alla semifinale, Cristian Romero ha parlato del momento dell’Argentina e delle aspettative che circondano la squadra campione del mondo in carica. Il difensore dell’Albiceleste ha affrontato anche le dichiarazioni di Thibaut Courtois, che ha indicato la semifinale tra Francia e Spagna come una sorta di finale anticipata, affermando che chi vincerà quella sfida sarà probabilmente il nuovo campione del mondo.
Le parole di Courtois e RomeroIn conferenza stampa dopo la sconfitta del Belgio contro la Spagna, Thibaut Courtois ha detto la sua sulla Nazionale favorita per la vittoria della competizione, favoreggiando la Spagna o la Francia per la vittoria del torneo: "La Spagna può vincere il Mondiale perché hanno tanto entusiasmo e una grande squadra, e penso che la vincitrice tra loro e la Francia sarà la campionessa del mondo".
Successivamente, ha spiegato il motivo del cambio del suo allenatore, che ha deciso di far entrare Lammens al suo posto a causa di un infortunio: "Sentivo molto dolore al quadricipite. Ma non ho avuto problemi a rimanere in porta, solo a gestire i lanci lunghi. Alla fine, l'allenatore ha deciso di sostituirmi, e va bene così perché la squadra viene prima di tutto".
Queste dichiarazioni non hanno fatto molto piacere a Romero, che ha risposto così, dimostrando di conoscere i propri mezzi e di cosa è capace la sua squadra che, comunque, è la Nazionale campione in carica: "Siamo concentrati su domani, sarà dura e non ascoltiamo quello che pensa un giocatore. Ognuno ha la sua opinione, il suo modo di pensare, ma noi siamo concentrati su domani".
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