Alla vigilia della sfida contro la Svizzera valida per l'accesso alla semifinale, Cristian Romero ha parlato del momento dell’Argentina e delle aspettative che circondano la squadra campione del mondo in carica. Il difensore dell’Albiceleste ha affrontato anche le dichiarazioni di Thibaut Courtois, che ha indicato la semifinale tra Francia e Spagna come una sorta di finale anticipata, affermando che chi vincerà quella sfida sarà probabilmente il nuovo campione del mondo.

Le parole di Courtois e Romero

La Spagna può vincere il Mondiale perché hanno tanto entusiasmo e una grande squadra, e penso

che

la vincitrice tra loro e la Francia sarà la campionessa del mondo

"

.

In conferenza stampa dopo la sconfitta del Belgio contro la Spagna, Thibaut Courtois ha detto la sua sulla Nazionale favorita per la vittoria della competizione, favoreggiando la Spagna o la Francia per la vittoria del torneo: "

Successivamente, ha spiegato il motivo del cambio del suo allenatore, che ha deciso di far entrare Lammens al suo posto a causa di un infortunio: "Sentivo molto dolore al quadricipite. Ma non ho avuto problemi a rimanere in porta, solo a gestire i lanci lunghi. Alla fine, l'allenatore ha deciso di sostituirmi, e va bene così perché la squadra viene prima di tutto".

RIJEKA, CROAZIA - 02 GIUGNO: Thibaut Courtois del Belgio si riscalda prima della partita amichevole internazionale tra Croazia e Belgio allo Stadion HNK Rijeka il 02 giugno 2026 a Rijeka, Croazia. (Foto di Jurij Kodrun/Getty Images)

Queste dichiarazioni non hanno fatto molto piacere a Romero, che ha risposto così, dimostrando di conoscere i propri mezzi e di cosa è capace la sua squadra che, comunque, è la Nazionale campione in carica: "Siamo concentrati su domani, sarà dura e non ascoltiamo quello che pensa un giocatore. Ognuno ha la sua opinione, il suo modo di pensare, ma noi siamo concentrati su domani".

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Stiamo facendo bene,

dobbiamo migliorare perché abbiamo subito quattro gol nelle ultime due partite e ci dà fastidio quando li subiamo, ma siamo sempre a disposizione della squadra

e di qualsiasi decisione prenda l'allenatore. Stiamo tutti facendo bene".

Poi ha spiegato di dover migliorare in difesa in vista del prossimo impegno con la Svizzera, visti i recenti gol subiti: "