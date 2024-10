Ronaldinho nuovo azionista di una squadra di 3′ divisione negli Stati Uniti

Il Pallone d'Oro 2005 è diventato azionista del Greenville Triumph e del Greenville Liberty

Davide Capano Redattore 10 ottobre 2024 (modifica il 10 ottobre 2024 | 11:22)

Il Greenville Triumph, team della USL League One, l'equivalente della terza divisione dei campionati statunitensi (la MLS, essendo una lega privata, non è inclusa in questo conteggio), ha annunciato in un comunicato che Ronaldinho Gaúcho, Pallone d'Oro 2005, è il nuovo membro del gruppo che detiene i diritti della società. Dinho è diventato azionista anche del Greenville Liberty, che gioca nella Lega femminile.

Ronaldinho azionista — "Ampiamente considerato come uno dei più grandi giocatori di tutti i tempi, l'investimento di Ronaldinho è una potente testimonianza di ciò che l'organizzazione ha costruito negli ultimi sei anni per elevare il Triumph e il Liberty nella comunità calcistica.

Con i riflettori mondiali puntati sul Nord America nel 2026 e con Atlanta [sede dei due tam] che sarà una delle città ospitanti, il coinvolgimento di Ronaldinho servirà ad attirare il riconoscimento internazionale per entrambe le squadre, così come per l'area dell'Upstate South Carolina", spiega il comunicato dei club.

Le parole del presidente di Triumph e Liberty — Anche Joe Erwin, presidente di Triumph e Liberty, ha parlato dell'impatto del brasiliano.

"Siamo onorati di accogliere Ronaldinho nella famiglia Triumph. La sua influenza sullo sport è impareggiabile. La sua presenza nel gruppo, inoltre, la dice lunga sulla direzione che stiamo prendendo come club. Il coinvolgimento di Ronaldinho non solo aumenterà il profilo del nostro club, ma ispirerà anche i giocatori, i tifosi e l'intera area".

(Foto tratta da profilo X @GVLTriumph)

Ronaldinho, poi, sottolinea l'opportunità di "sostenere la crescita del calcio": "L'enfasi che il Greenville Triumph e il Liberty pongono sui giovani giocatori, attraverso le loro accademie, e il livello di eccellenza agonistica della squadra professionistica del Triumph e di quella semiprofessionistica del Liberty è impressionante. Per me e per il gruppo, questa è un'opportunità per sostenere la crescita del calcio a tutti i livelli e per tutte le età e per far parte di una comunità che valorizza la presenza internazionale e un mix unico di culture".

Del gruppo di investimento fa parte anche Roberto Assis, fratello di Ronaldinho, che ha sottolineato il fascino della "bella comunità, calda e ricettiva" e l'importanza di Greenville, per la sua vicinanza ad Atlanta: "La vicinanza ad Atlanta, città chiave per la Coppa del Mondo 2026, rende questa zona importante per la crescita di questo sport", ha spiegato l'ex centrocampista.

Il comunicato annuncia che l'accordo è stato firmato mercoledì 9 ottobre a New York.