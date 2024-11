Fenomeno anche fuori dal campo? Ronaldo punta alla presidenza della CBF

Ronaldo vuole ridisegnare il volto del calcio brasiliano. Nel 2026 si candiderà alla presidenza della CBF.

Lorenzo Maria Napolitano 17 novembre 2024 (modifica il 17 novembre 2024 | 22:22)

Il Brasile è a secco di successi nel Mondiale dal 2002, quando la super squadra verdeoro mise ko la Germania per 2-0. La Copa America del 2019, per quanto prestigiosa, non sazia la nazionale brasiliana e i brasiliani, che desiderano ritornare sul tetto del mondo quanto prima. Le premesse però non sembrano lasciare buone speranze, dato che la squadra di Dorival Jr non sta per niente convincendo nel girone di qualificazione per la Coppa del Mondo del 2026.

Si aspetta dunque una svolta, e questa potrebbe arrivare non solo in campo, ma anche nei piani più alti del calcio brasiliano. Come scrivono dalla Spagna - Sport, soprattutto - la rivoluzione potrebbe partire dalle prossime elezioni per la presidenza della CBF, la Federazione brasiliana. È infatti molto in voga il nome di Ronaldo, l'ex calciatore di Inter, Barcellona e Real Madrid. Attualmente il presidente è Ednaldo Rodrigues, che rimarrà in carica fino a marzo 2026, a pochi mesi dall'inizio dei mondiali americani.

Ronaldo verso la candidatura alle prossime elezioni — Ronaldo, come scrivono in Spagna, ha intenzione di candidarsi e diventare il nuovo volto del calcio verdeoro, e sarebbe anche appoggiato dall'ex presidente del Corinthians Andrés Sanchez, una delle figure di vertice del calcio brasiliano. Per poter dare il via al suo progetto, però, Ronaldo dovrebbe prima cedere le azioni del Real Valladolid, club di cui è proprietario.

Chiaramente, l'obiettivo di Ronaldo sarebbe quello di far tornare il Brasile a splendere nella Copa America del 2028 e, soprattutto, il Mondiale 2030, che si disputerà tra Spagna, Portogallo e Marocco, con qualche partita in Sudamerica per celebrare il centenario dove tutto ebbe inizio, in Uruguay.