La separazione dal Plymouth Argyle, ultimo in Championship, arriva dopo la deludente e breve parentesi al Birmingham: la carriera da allenatore di Rooney proprio non decolla

Sergio Pace Redattore 31 dicembre 2025 (modifica il 31 dicembre 2025 | 16:56)

Non sta avendo molta fortuna la carriera da allenatore per Wayne Rooney. L'ex attaccante del Manchester United è stato infatti esonerato dal Plymouth Argyle, club attualmente all'ultimo posto in classifica in Championship con 18 punti ottenuti in 23 gare disputate.

Dopo la breve esperienza trascorsa alla guida del Birmingham tra ottobre 2023 e gennaio 2024, il 39enne Rooney si è ritrovato ancora una volta a vivere l'ennesima delusione da allenatore. L'avventura al Plymouth Arygile, club con sede nell'omonima città nel sud-ovest dell'Inghilterra nella contea del Devon, non gli ha riservato alcuna soddisfazione. Il momento dei "Pilgrims" è molto critico, con la squadra fanalino di coda della Championship e reduce da ben 6 sconfitte nelle ultime 7 uscite. E alla fine a pagare è stato Rooney...

Plymouth-Rooney, siamo ai saluti ufficiali — Rooney in poco meno di sei mesi ha guidato il Plymouth Argyle in 25 partite, ottenendo 5 vittorie, 6 pareggi e 14 sconfitte. Prima del ko per 2-0 contro l'Oxford United nell'ultimo turno di campionato, Rooney con il suo Plymouth era stato surclassato per 4-0 dal Coventry City dell'ex Chelsea e Manchester City, Frank Lampard. Una sfida dal vecchio sapore di Premier quando i due erano due simboli del Manchester United e del Chelsea.

Il Plymouth, vista la situazione complessa che si è venuta a creare in questa prima parte di stagione, ha riflettuto sulla possibilità di cambiare guida tecnica. E alla fine il club inglese e lo stesso Rooney sono giunti di comune accordo ad una separazione con effetto immediato.

Il comunicato del club — Ecco il comunicato ufficiale con cui il Plymouth Argyle ha annunciato la separazione da Rooney: "Il Plymouth Argyle può confermare che il club e l'allenatore Wayne Rooney hanno concordato di comune accordo di separarsi con effetto immediato. Vorremmo ringraziare Wayne e il suo team per tutti gli sforzi profusi e augurare loro il meglio per il futuro. Al momento il club non rilascerà ulteriori dichiarazioni, ma fornirà aggiornamenti sul nuovo staff dirigenziale della prima squadra a tempo debito".

Subito dopo l'annuncio ufficiale, Rooney ha voluto ringraziare il Plymouth in tutte le sue componenti: "Vorrei cogliere l'occasione per ringraziare il consiglio di amministrazione del Plymouth Argyle Football Club, in particolare Simon Hallett e Neil Dewsnip, con cui ho avuto ottimi rapporti. Grazie anche a tutto lo staff che mi ha fatto sentire il benvenuto e che rende il club un posto così speciale, ai giocatori e ai tifosi per i loro sforzi e il loro supporto durante il mio periodo come capo allenatore e auguro loro il meglio per il futuro".