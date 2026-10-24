L'ex Milan non vuole più continuare a giocare: era rimasto svincolato dopo le ultime due stagioni in Malesia

Pietro Rusconi

Samu Castillejo ha deciso di lasciare il mondo del calcio a un'età piuttosto insolita. Solitamente, i calciatori decidono di smettere di giocare ad un'età decisamente più avanzata dei 30 anni. Escludendo i portieri, i più longevi per distacco e capaci di fornire ottime prestazioni anche a 38-40 anni, i giocatori di movimento aspettano sempre il momento più in là possibile per dire addio.

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Si cercano gli ultimi soldi fra il caldo dell'Arabia o lo spettacolo degli Stati Uniti, oppure si torna dove tutto è iniziato come ringraziamento e saldamento di un debito primordiale. Samu Castillejo non ha scelto nulla di ciò e nonostante abbia deciso di provare un'esperienza esotica e insolita nel campionato malese, la sua decisione ha chiuso definitivamente le porte ad un suo ritorno in campo.

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Castillejo si ritira dal calcio giocato

L'ala spagnola, denominata "El Fideo" per via la sua corporatura esile (suo punto di forza e di debolezza), ha avuto una carriera al di sotto delle sue potenzialità. Gli inizi fra Malaga e Villarreal avevano convinto tutti della bontà del giocatore, capace di grande agilità nello stretto e dotato di ottimo dribbling. Tuttavia, la sua esperienza al Milan ha ridimensionato le aspettative sul suo conto, nonostante uno scudetto vinto nel 2021-22. Con i rossoneri totalizzerà 113 presenze condite da 10 reti e 15 assist, lasciando comunque un ricordo piacevole fra i tifosi. Nel 2022 passa al Valencia e dopo una buona annata torna in Serie A al Sassuolo: un'esperienza sfortunata terminata con la retrocessione dei neroverdi. Infine, nelle ultime due stagioni ha giocato presso il Johor Darul Ta'zim.

Melbourne City v Johor Darul Ta'zim - AFC Champions League Elite 2025-26 East Region Group Stage
MELBOURNE, AUSTRALIA - 25 NOVEMBRE: Samu Castillejo, del Johor Darul Ta'zim F.C., in azione durante la partita della fase a gironi (zona Est) della AFC Champions League Elite 2025-26 tra Melbourne City e Johor Darul Ta'zim, disputata al Melbourne Rectangular Stadium il 25 novembre 2025 a Melbourne, in Australia. (Foto di Graham Denholm/Getty Images)

Castillejo ha così deciso di lasciare al suo profilo social di Instagram il suo messaggio di addio: "Non pensavo che scrivere ciò sarebbe stato così difficile. Il calcio non è mai stato semplicemente uno sport o un lavoro per me. Vorrei ringraziare chiunque abbia condiviso con me questa mia passione: compagni, tecnici, lavoratori, tifosi e club. Con voi sono cresciuto e migliorato, come giocatore e soprattutto come individuo. Infine, ringrazio chiaramente la mia famiglia, che mi ha sostenuto e accompagnato in ogni tappa della mia carriera. Il calcio ha realizzato ogni mio sogno: giocare per la mia squadra del cuore (il Malaga) e trionfare con un club enorme per cui tutti vogliono giocare (il Milan). Sono felice e grato di aver avuto questa carriera, ho sempre cercato di dare il meglio come persona e come giocatore".

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