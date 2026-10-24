Samu Castillejo ha deciso di lasciare il mondo del calcio a un'età piuttosto insolita. Solitamente, i calciatori decidono di smettere di giocare ad un'età decisamente più avanzata dei 30 anni. Escludendo i portieri, i più longevi per distacco e capaci di fornire ottime prestazioni anche a 38-40 anni, i giocatori di movimento aspettano sempre il momento più in là possibile per dire addio.

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Castillejo si ritira dal calcio giocato

Si cercano gli ultimi soldi fra il caldo dell'Arabia o lo spettacolo degli Stati Uniti, oppure si torna dove tutto è iniziato comee saldamento di un debito primordiale. Samu Castillejo non ha scelto nulla di ciò e nonostante abbia deciso di provare un'esperienza esotica e insolita nel campionato malese, la sua decisione ha chiuso definitivamente le porte ad un suo ritorno in campo.L'ala spagnola, denominata "El Fideo" per via la sua corporatura esile (suo punto di forza e di debolezza), ha avuto una carriera al di sotto delle sue potenzialità. Gli inizi fra Malaga e Villarreal avevano convinto tutti della bontà del giocatore, capace di grande agilità nello stretto e dotato di ottimo. Tuttavia, la sua esperienza alha ridimensionato le aspettative sul suo conto, nonostante uno scudetto vinto nel 2021-22. Con i rossoneri totalizzeràpresenze condite da 10 reti e 15 assist, lasciando comunque un ricordo piacevole fra i tifosi. Nel 2022 passa al Valencia e dopo una buona annata torna in Serie A al: un'esperienza sfortunata terminata con la retrocessione dei neroverdi. Infine, nelle ultime due stagioni ha giocato presso il

MELBOURNE, AUSTRALIA - 25 NOVEMBRE: Samu Castillejo, del Johor Darul Ta'zim F.C., in azione durante la partita della fase a gironi (zona Est) della AFC Champions League Elite 2025-26 tra Melbourne City e Johor Darul Ta'zim, disputata al Melbourne Rectangular Stadium il 25 novembre 2025 a Melbourne, in Australia. (Foto di Graham Denholm/Getty Images)

Castillejo ha così deciso di lasciare al suo profilo social di Instagram il suo messaggio di addio: "Non pensavo che scrivere ciò sarebbe stato così difficile. Il calcio non è mai stato semplicemente uno sport o un lavoro per me. Vorrei ringraziare chiunque abbia condiviso con me questa mia passione: compagni, tecnici, lavoratori, tifosi e club. Con voi sono cresciuto e migliorato, come giocatore e soprattutto come individuo. Infine, ringrazio chiaramente la mia famiglia, che mi ha sostenuto e accompagnato in ogni tappa della mia carriera. Il calcio ha realizzato ogni mio sogno: giocare per la mia squadra del cuore (il Malaga) e trionfare con un club enorme per cui tutti vogliono giocare (il Milan). Sono felice e grato di aver avuto questa carriera, ho sempre cercato di dare il meglio come persona e come giocatore".