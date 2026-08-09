Saša Lukić all’Ipswich: l’ex Torino riparte da Portman Road. Il giocatore serbo torna in Inghilterra dopo l'esperienza col Fulham
L’Ipswich Town aggiunge esperienza e sostanza al proprio centrocampo. I Tractor Boys hanno ufficializzato l’arrivo di Saša Lukić dal Torino, operazione da circa 9 milioni di sterline che porta il centrocampista serbo a firmare un contratto fino al 2030.
Lukić torna in Inghilterra
Un nome particolarmente conosciuto dagli appassionati italiani. Lukić ha infatti trascorso una parte importante della propria carriera con la maglia del Torino, diventando uno degli elementi più affidabili del centrocampo granata prima del trasferimento al Fulham nel gennaio del 2023. L’esperienza londinese gli ha permesso di conoscere a fondo il calcio inglese e soprattutto la Premier League. Adesso arriva una nuova opportunità a Portman Road, dove l’Ipswich ha deciso di puntare proprio sulla sua esperienza per affrontare il ritorno nella massima serie. Per una neopromossa, infatti, Lukić rappresenta un innesto particolarmente interessante. Non è il classico acquisto da dover aspettare o inserire lentamente: conosce già il campionato, il ritmo del calcio inglese e le difficoltà che attendono una squadra chiamata a lottare settimana dopo settimana contro avversari di altissimo livello.
L'ultimo treno per la Premier League?
Il serbo può garantire equilibrio davanti alla difesa, aggressività, capacità di recuperare palloni ma anche qualità nella gestione del possesso. Un centrocampista completo, utilizzabile in più ruoli della mediana e capace di dare maggiore solidità a una squadra che avrà bisogno soprattutto di continuità. A 29 anni Lukić arriva inoltre nel pieno della maturità calcistica. L’Ipswich non compra soltanto un giocatore, ma un elemento già abituato alle pressioni della Premier e con alle spalle esperienze importanti tra Italia, Inghilterra e nazionale serba.
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