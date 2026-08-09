L’Ipswich Town aggiunge esperienza e sostanza al proprio centrocampo. I Tractor Boys hanno ufficializzato l’arrivo di Saša Lukić dal Torino, operazione da circa 9 milioni di sterline che porta il centrocampista serbo a firmare un contratto fino al 2030.

Lukić torna in Inghilterra

TORINO, ITALIA - 2 OTTOBRE: Sasa Lukic del Torino FC contende il pallone a Federico Chiesa della Juventus durante la partita di Serie A tra Torino FC e Juventus allo Stadio Olimpico di Torino, il 2 ottobre 2021 a Torino, Italia. (Foto di Valerio Pennicino/Getty Images)

Un nome particolarmente conosciuto dagli appassionati italiani. Lukić ha infatti trascorso una parte importante della propria carriera con la maglia del Torino, diventando uno degli elementi più affidabili del centrocampo granata prima del trasferimento al Fulham nel gennaio del 2023. L’esperienza londinese gli ha permesso di conoscere a fondo il calcio inglese e soprattutto la Premier League. Adesso arriva una nuova opportunità a Portman Road, dove l’Ipswich ha deciso di puntare proprio sulla sua esperienza per affrontare il ritorno nella massima serie. Per una neopromossa, infatti, Lukić rappresenta un innesto particolarmente interessante. Non è il classico acquisto da dover aspettare o inserire lentamente: conosce già il campionato, il ritmo del calcio inglese e le difficoltà che attendono una squadra chiamata a lottare settimana dopo settimana contro avversari di altissimo livello.

L'ultimo treno per la Premier League?

BRENTFORD, INGHILTERRA - 4 MAGGIO: Sas Lukic del Fulham Football Club e Ivan Toney del Brentford Football Club durante la partita di Premier League tra Brentford FC e Fulham FC al Brentford Community Stadium, il 4 maggio 2024 a Brentford, Inghilterra. (Foto di Richard Pelham/Getty Images)

Il serbo può garantire equilibrio davanti alla difesa, aggressività, capacità di recuperare palloni ma anche qualità nella gestione del possesso. Un centrocampista completo, utilizzabile in più ruoli della mediana e capace di dare maggiore solidità a una squadra che avrà bisogno soprattutto di continuità. A 29 anni Lukić arriva inoltre nel pieno della maturità calcistica. L’Ipswich non compra soltanto un giocatore, ma un elemento già abituato alle pressioni della Premier e con alle spalle esperienze importanti tra Italia, Inghilterra e nazionale serba.