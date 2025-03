Scaloni: “Senza Messi e Lautaro sarà dura. Dybala? È molto importante per noi

Il Ct argentino ha parlato delle tante assenze nella conferenza stampa pre-match

Federico Grimaldi 21 marzo 2025 (modifica il 21 marzo 2025 | 14:06)

Uno Scaloni a 360 gradi, quello che si è presentato nella conferenza stampa pre-Uruguay. Il tecnico argentino ha avuto modo di spiegare le assenze di Messi e Lautaro, parlando anche dell'infortunio di Dybala.

Argentina, le parole di Scaloni — Il Ct più rappresentativo e importante degli ultimi anni, sta cercando di portare la sua nazionale sempre più in alto. Dopo la vittoria degli ultimi Mondiali, vuole confermarsi e per farlo, dovrà passare attraverso l'Uruguay. In preparazione di questa sfida così importante, ha parlato così Scaloni: ""Ho definito la squadra al 90%; la definirò nell'allenamento pomeridiano. Abbiamo così tanti giocatori con cartellini gialli che non possiamo permetterci di trattenerci. Potrebbero esserci delle sfumature, soprattutto a centrocampo. Il livello dei ragazzi significa che possiamo giocare con quello e mettere alla prova gli altri".

Su Messi e Lautaro: "Ho parlato con Leo per un po'. Il suo adduttore non stava molto bene, e lo sapevo. Sfortunatamente, non può giocare. È una perdita significativa per noi, ma la squadra affronterà la partita come ha sempre fatto. Non importa chi è in campo, il nostro obiettivo è sempre lo stesso. Lautaro è arrivato più tardi degli altri perché è stato l'ultimo a giocare e abbiamo scoperto che era infortunato. Fortunatamente, non ci eravamo ancora preparati per la partita. Ci siamo preparati sapendo che era fuori. Speriamo che si riprenda il prima possibile".

Per quanto riguarda Dybala: "Ho scambiato messaggi con lui ieri. Ovviamente, è una brutta notizia. Oltre al giocatore, la persona è molto importante per noi. Quando è stato qui, ha dato tutto, e quando non c'è, anche. Ci fa male a livello personale che non possa essere qui. Nel suo messaggio, ci ha detto che gli fa male non essere con noi in questi giorni. Avremmo avuto bisogno di lui in questo momento. La cosa più importante è che guarisca". Le tante assenze peseranno in casa Argentina, ma l'Albiceleste è pronta a portarsi a casa un'altra vittoria.

blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560">

Lionel Scaloni: "Unfortunately, Messi couldn’t be here. He got injured, and we were waiting until the last moment for a verdict.”

"I’ve been talking with him. He hasn’t been well with his adductor for a while. It’s a shame he’s not here because we know what he means for us." 🇦🇷 pic.twitter.com/v0zAwDG4lH

— All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) March 20, 2025