In Spagna è scoppiato un caso scottante e sorprendente. Tramite il proprio profilo X, il presidente del Centro Nacional de Formación de Entrenadores de Fútbol de España (CENAFE), Miguel Angel Galan , ha tirato fuori un contratto di consenso sessuale di quattro pagine. Questo è stato girato da un giocatori non di nazionalità spagnola e utilizzato da alcuni calciatori.

All'interno del contratto sessuale pubblicato da Galan c'è davvero di tutto. Obblighi di attività sessuali in determinate fasce orarie, tipologie di contraccettivi da utilizzare, per finire con la sezione 6 riguardante la "violazione accidentale".

Ma andiamo con ordine. In queste sezioni si chiarisce come "le parti devono identificarsi con nome e cognome per far comprendere che i due si sentono sessualmente attratti l'uno verso l'altro e vorrebbero manifestare ciò attraverso uno o più rapporti". "I due mettono reciprocamente a disposizione i propri organi dall'ora X fino all'ora X il giorno X".

Come spiegato da Galan, questa tipologia di contratto sessuale è stata utilizzata da due calciatori della Liga e da uno che milita in terza divisione. La sezione 6 è sconcertante: "È probabile che l'attività sessuale implichi movimenti rapidi e capacità di giudizio compromesse; che ciascuna delle parti di questo accordo di consenso, essendo maschio, possa, senza colpa e senza intenzione, penetrare un orifizio femminile che non è disponibile per l'attività sessuale ai sensi dell'accordo. Un simile incidente sarà considerato un'aggressione e l'onere ricadrà sulla parte maschile, che dovrà dimostrare che l'incidente è stato accidentale. Tale incidente sarà considerato un incidente nel caso in cui vi sia un consenso affermativo retroattivo". Si specifica che "non vi sarà alcuna attività sessuale di alcun genere diversa da quella specificata e acconsentita nel presente Consent Agreement senza la stipula di un nuovo e separato accordo".