L'incendio è divampato durante il match del suo Paradiso contro il Bavois, in Serie C Svizzera

Federico Grimaldi 7 aprile 2026 (modifica il 7 aprile 2026 | 11:13)

Un giorno di ordinaria follia. Schelotto, si è tolto i panni da calciatore e indossato quelli...da pompiere. L'ex Inter e oggi giocatore, azionista e vicepresidente del Paradiso si è reso protagonista di un gesto inusuale ma decisivo: ha spento un rogo dietro una porta nel corso del match disputato in Serie C Svizzera. Schelotto, per la prima volta nella sua vita, ha indossato i panni di domatore di fiamme e lo ha fatto nel miglior modo possibile: con concretezza, pragmaticità e quel giusto pizzico di follia che serve. L'incendio, ripreso dai filmati di TGDOMSport24, è divampato nel mezzo del match vinto contro il Bavois.

Schelotto, l'intervento decisivo nel suo...Paradiso — Con una presenza in Nazionale, Schelottoè ricordato soprattutto per essere un giocatore dalla corsa facile e dalla totale affidabilità: qualità che lo hanno portato a giocare anche nell'Inter. Oltre ai nerazzurri, ha fatto le fortune anche di Cesena, Chievo e Atalanta. Forse, è proprio alla Dea dove è riuscito a esprimere il suo potenziale. Ora, alla veneranda età di 36 anni, si è rifugiato in Svizzera, dove è giocatore e azionista del Paradiso, squadra di Serie C Svizzera. E ora è proprio il caso di dirlo: ha spento le fiamme in Paradiso.

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Il gesto compiuto da Schelotto ha, infatti, dell'incredibile: nel match contro il Bavois è sceso a prendere una manichetta a bordo campo per spegnere le fiamme personalmente. Il tutto sarebbe partito vicino a uno striscione dei tifosi della squadra dell'esterno argentino naturalizzato italiano, proprio a lato di una delle porte davanti a un parcheggio del Campo Pian Scairolo, lo stadio del club da 1.000 posti. Ma l'origine effettiva del rogo è ancora ignoto. Comunque, rimane il gesto: quello di Schelotto che ha permesso ai tifosi e ai giocatori di continuare la partita senza ulteriori problemi. Per l'ex Inter, dunque: un giorno di ordinaria follia in Paradiso.