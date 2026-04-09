Con i suoi commenti non si è esposto sui due momenti più discussi del match e ha invitato alla prudenza per la gara di ritorno

Federico Iezzi Collaboratore 9 aprile 2026 (modifica il 9 aprile 2026 | 10:16)

Un due a zero in casa del Barcellona: le reti di Julian Alvarez e Sorloth hanno regalato all'Atletico la vittoria nella gara di andata dei quarti di finale di Champions League. Non è una vittoria qualsiasi per Simeone: la prima al Camp Nou in 19 partite. Il tecnico, commentando il cartellino rosso su Cubarsi, non si è esposto.

Simeone vince al Camp Nou per la prima volta in 19 partite — Il match di ieri sera è stato senza dubbio entusiasmante. Una bella partita, con le due squadre che hanno giocato a testa alta e con ritmi altissimi. L'Atletico, alla fine, si è portato a casa i tre punti grazie alle reti di Julian Alvarez su punizione e di Sorloth, subentrato al 60° al posto di Lookman. Decisivo il contestatissimo cartellino rosso che l'arbitro ha dato a Cubarsi al 44° minuto: dal fallo è scaturita la splendida punizione del vantaggio dei Colchoneros. Non è un trionfo qualsiasi: in 19 partite giocate al Camp Nou, quella di ieri è la prima vittoria raccolta da Simeone. Il Barca, fra le mura amiche, non perdeva contro i Colchoneros dal 2006.

Nel post partita Simeone ha commentato i due episodi arbitrali dubbi di questo match: l'espulsione di Cubarsi e un rigore non dato al Barcellona su un fallo di Pubill, per il quale i giocatori di Flick chiedevano anche l'espulsione. "Ero lontano dall'azione di Cubarsi, ma il VAR ha richiamato l'arbitro. Se ero lontano da quella azione, ero ancora più lontano dall'altra. Secondo me l'interpretazione dell'arbitro rientra nel buon senso del gioco. Poi possiamo andare a cercare qualsiasi situazione".

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"Serve umiltà e prudenza" — L'allenatore è orgoglioso dei suoi e dei tre punti conquistati: "Non avevamo mai vinto al Camp Nou prima. La loro è una delle squadre migliori in Europa con il PSG e il Bayern Monaco. Siamo riusciti a metterli in difficoltà con un buon gioco di squadra". Ma, allo stesso tempo, ha detto che per il ritorno ci vorrà umiltà e attezione: "Dobbiamo essere umili e riconoscere che sono molto bravi. Ci serviranno i nostri tifosi, dovremo essere prudenti e giocare con tanto impegno".