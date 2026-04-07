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Destino

Atletico-Madrid-Barcellona può regalare la Champions al Real: ecco perché

Atletico Madrid-Barcellona
È già successo nel 2014 e nel 2018. E forse il fato vuole che accada di nuovo
Federico Grimaldi
Federico Grimaldi

Non chiamatela fortuna, ma destino. La sfida dei quarti di finale di Champions tra Atletico Madrid-Barcellona è un autentico amuleto per...il Real Madrid. Sembra strano a dirsi ma è così. Ogni volta che le due squadre si sono affrontate ai quarti - come quest'anno - i blancos hanno poi vinto la Champions. E - destino beffardo - lo hanno fatto battendo in finale proprio l'Atletico di Simeone. Era successo, come riporta Marca, prima nel 2014 a Lisbona e poi nel 2018 a Milano: due finali, due sconfitte per i colchoneros. Ora il Real spera e fa il tipo per i suoi cugini. Anche se deve fare i conti con una realtà ben diversa da quella di quegli anni: la squadra di Arbeloa, infatti, non è la favorita e l'ostacolo Bayern potrebbe essere difficile da superare.

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Atletico Madrid-Barcellona, nel destino del Real Madrid

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Il Real Madrid spera nell'Atletico. I blancos non stanno vivendo la migliore delle annate: esonerato Xabi Alonso, secondi in Liga e difficoltà nel nuovo corso inaugurato da Arbeloa. La squadra del tecnico spagnolo, infatti, arriva all'appuntamento contro il Bayern con tanti pensieri in testa: la sconfitta contro il Mallorca ha creato parecchi malumori all'interno dell'ambiente. Serviranno le stimmate del vecchio Real per far male ai bavaresi, favoriti alla vittoria finale della Champions League.

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Ma a volte, la fortuna aiuta gli audaci. Anche se la parola audaci non fa proprio al caso del Real. Eppure, quei quarti tra l’Atletico Madrid e il Barcellona hanno riacceso qualcosa: una luce in fondo a un tunnel che sembrava infinito. I ricordi di quelle sfide tornano a farsi sentire, e Arbeloa spera che il passato possa bussare di nuovo alla porta. Come nel 2014 e nel 2018, non esiste una vera favorita: equilibrio totale, ambizione condivisa, stessa fame di arrivare fino in fondo. E stavolta, l’Atletico avrà anche un tifoso in più.

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