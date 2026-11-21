A Siviglia si respira un'aria di forte tensione in città a causa dell'imminente derby tra Siviglia e Real Betis. Vista la forte rivalità tra le due tifoserie, la Commissione Statale contro la Violenza, il Razzismo, la Xenofobia e l'Intolleranza nello Sport ha dichiarato ad alto rischio il primo derby andaluso stagionale. Proprio per gestire al meglio la situazione, giovedì scorso, presso la Plaza de España, il sottodelegato del Governo a Siviglia Vicente Vigil-Escalera ha presieduto il vertice operativo per definire il piano d'intervento. All'incontro per garantire l'ordine prima, durante e dopo il match hanno partecipato i rappresentanti della Polizia Nazionale, della Polizia Municipale di Siviglia, dell'Assessorato alla Salute della Junta de Andalucía, del Centro di Emergenze Sanitarie 061 e dei due club cittadini.

Il dispositivo da 828 uomini al Ramón Sánchez-Pizjuán per Siviglia-Betis

Il fischio d'inizio del derby scatta oggi, 21 novembre 2026, alle ore 18:30 allo stadioSecondo quanto comunicato dalla Sottodelegazione del Governo a Siviglia, il piano schiera complessivamentesuddivise in 400 agenti della Polizia Nazionale, 55 agenti della Polizia Locale e 373 vigilanti privati. Questo imponente dispositivo di controllo copre l'intero arco dell'evento, dalla fase di avvicinamentofino altotale dei tifosi nelle ore successive al triplice fischio.

SIVIGLIA, SPAGNA - 14 MARZO: Yousseff En-Nesyri, del Siviglia, segna il primo gol della sua squadra contrastato da Joel Robles, del Real Betis, durante la partita di La Liga Santander tra Sevilla FC e Real Betis, disputata il 14 marzo 2021 allo stadio Ramón Sánchez Pizjuán di Siviglia, in Spagna. Gli stadi in tutta la Spagna rimangono soggetti a rigide restrizioni a causa della pandemia di coronavirus: le norme governative sul distanziamento sociale vietano la presenza di tifosi all'interno degli impianti, costringendo a disputare le partite a porte chiuse. (Foto di Fran Santiago/Getty Images)

Il piano straordinario del Comune tra Nervión e Benito Villamarín

Parallelamente al dispositivo intorno allo stadio, il Comune di Siviglia ha disposto a partire dalle ore 12:00 un piano straordinario di mobilità,e pulizia urbana. La Polizia Locale presidia infatti non soltanto i paraggi dell'impianto del Siviglia nel quartiere di Nervión, ma anche le vicinanze dello stadiocasa del Betis. A completare l'intervento cittadino provvede infine l'azienda municipale di igiene urbanache dispiega una squadra speciale composta da 45 operatori e 22 mezzi attiva nelle ore precedenti e successive al derby per garantire ildelle strade.