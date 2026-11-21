Siviglia-Betis ad alto rischio: schierati 828 uomini tra polizia e vigilanti per il derby
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A Siviglia si respira un'aria di forte tensione in città a causa dell'imminente derby tra Siviglia e Real Betis. Vista la forte rivalità tra le due tifoserie, la Commissione Statale contro la Violenza, il Razzismo, la Xenofobia e l'Intolleranza nello Sport ha dichiarato ad alto rischio il primo derby andaluso stagionale. Proprio per gestire al meglio la situazione, giovedì scorso, presso la Plaza de España, il sottodelegato del Governo a Siviglia Vicente Vigil-Escalera ha presieduto il vertice operativo per definire il piano d'intervento. All'incontro per garantire l'ordine prima, durante e dopo il match hanno partecipato i rappresentanti della Polizia Nazionale, della Polizia Municipale di Siviglia, dell'Assessorato alla Salute della Junta de Andalucía, del Centro di Emergenze Sanitarie 061 e dei due club cittadini.
Il dispositivo da 828 uomini al Ramón Sánchez-Pizjuán per Siviglia-BetisIl fischio d'inizio del derby scatta oggi, 21 novembre 2026, alle ore 18:30 allo stadio Ramón Sánchez-Pizjuán. Secondo quanto comunicato dalla Sottodelegazione del Governo a Siviglia, il piano schiera complessivamente 828 unità suddivise in 400 agenti della Polizia Nazionale, 55 agenti della Polizia Locale e 373 vigilanti privati. Questo imponente dispositivo di controllo copre l'intero arco dell'evento, dalla fase di avvicinamento pre-partita fino al deflusso totale dei tifosi nelle ore successive al triplice fischio.
Il piano straordinario del Comune tra Nervión e Benito VillamarínParallelamente al dispositivo intorno allo stadio, il Comune di Siviglia ha disposto a partire dalle ore 12:00 un piano straordinario di mobilità, sicurezza e pulizia urbana. La Polizia Locale presidia infatti non soltanto i paraggi dell'impianto del Siviglia nel quartiere di Nervión, ma anche le vicinanze dello stadio Benito Villamarín, casa del Betis. A completare l'intervento cittadino provvede infine l'azienda municipale di igiene urbana Lipasam, che dispiega una squadra speciale composta da 45 operatori e 22 mezzi attiva nelle ore precedenti e successive al derby per garantire il decoro delle strade.
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