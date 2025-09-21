L'attaccante 36enne di nuovo protagonista: dopo l'assist di tacco contro l'Elche, arriva anche il primo gol contro l'Alaves

Samuele Amato Redattore 21 settembre - 11:45

Una vita fatta di magia e prodigi, una carriera che lo ha visto al top ovunque è andato, anche se l'età avanza sempre di più. Per il 36enne Niño Maravilla non è ancora tempo di smettere. Alexis Sanchez riparte dal Siviglia e ritorna in Liga dopo nove danni dall'ultima stagione con il Barcellona. Ma soprattutto è tornato ad essere un fattore decisivo, soprattutto nelle ultime due partite con i rojiblancos.

Sanchez continua a "meravigliare": così si sta prendendo il Siviglia — Una partenza piuttosto preoccupante per il Siviglia in questa stagione de LaLiga. Nelle prime due gare, infatti, per i rossobianchi di Matias Almeyda sono arrivate due sconfitte: un 3 a 2 contro l'Athletic Bilbao all'esordio ed 2 a 1 casalingo subito dal Getafe. Gli andalusi devono rialzare la testa, soprattutto per riscattare quel 17esimo posto della scorsa annata. Lo fanno a partire dalla terza giornata: 2 a 0 in casa del Girona.

Ma serve continuità, soprattutto per risollevare il morale dell'ambiente dei Nervionenses. Per farlo serve una "maravilla" che, alla fine, arriva davvero. Ci pensa infatti Alexis Sanchez a mettere lo zampino sugli ultimi quattro punti del Siviglia. Il Niño, dopo l'ultima stagione all'Udinese (solo 13 presenze), vuole ancora dimostrare di essere un campione e riparte dal campionato spagnolo, dove ha giocato per tre stagioni con la maglia blaugrana.

Il primo squillo del cileno è arrivato nel pareggio contro l'Elche, la rivelazione dell'attuale stagione in Liga. Una partita che si era messa prima in discesa, per poi subire la rimonta degli ospiti al 70esimo minuto. Con l'Elche che guidava per 2 a 1 in casa del Siviglia, ad evitare una sconfitta pesante è la genialità di Sanchez (entrato nel secondo tempo): colpo di tacco in area per Gerard Fernandez che sigla il definitivo 2 a 2 all'85esimo. Una giocata ed un assist che vale un punto e che evita malumori.

Ma il Niño non vuole certo fermarsi. Nella giornata di ieri, in casa dell'Alaves un'altra dimostrazione della qualità del nuovo 10 degli andalusi. In una partita aperta da Vargas e poi ripresa dai padroni di casa con Robles su rigore (un gol per parte nel giro di sette minuti), il Siviglia ha dovuto gestire anche l'infortunio di Alfon Gonzales: al suo posto entra proprio Alexis Sanchez al 14esimo. Un gol in fuorigioco per gli andalusi illude e chiude il primo tempo, ma è nel secondo che arriva il graffio del sudamericano ex-Inter.

Un'azione in solitaria di Carmona sbaraglia la difesa sul lato sinistro dell'Alaves: l'esterno del Siviglia arriva dentro l'area di rigore e mette un pallone basso al centro dove Sanchez arriva a colpire prima del difensore avversario. Con un tocco leggero, rasoterra, devia e manda fuori causa il portiere: 2 a 1 per gli andalusi e tre punti. E per chi avesse dubbi sul cileno, bisogna ricordare una cosa: "Eh amigo, i campioni sono così".