La MLS non è mai stata così luccicante. Lo scontro al vertice tra LA FC ed Inter Miami ha scritto una pagina indelebile per il movimento americano, trascinato dal fascino irresistibile di due fuoriclasse assoluti e da un pubblico da brividi

Francesco Intorre 23 febbraio - 18:30

Il "soccer" americano ha definitivamente cambiato pelle, e se qualcuno negli USA avesse ancora dei dubbi, i numeri dell'ultimo weekend spazzano via ogni perplessità. Quando metti in campo due pesi massimi assoluti come Son e Messi nella stessa notte, il risultato non può che essere un vero e proprio terremoto di passione. Il big match tra i padroni di casa del LA FC e l'Inter Miami ha scritto una pagina indelebile per il movimento calcistico statunitense, certificando una crescita che ormai viaggia a ritmi spaventosi.

La sfida ha letteralmente polverizzato la vendita dei biglietti, facendo registrare la seconda affluenza di pubblico più alta di sempre nella storia della Major League Soccer. Un dato clamoroso, che spiega alla perfezione quanto l'hype attorno a questo campionato sia schizzato alle stelle. La gente non va più allo stadio solo per mangiare un hot dog e godersi lo show americano. Adesso ci va per stropicciarsi gli occhi davanti a campioni veri, gente che fino a ieri dominava le notti di Champions League.

Il richiamo mondiale di Son e Messi — Il segreto di questo successo clamoroso ha due nomi e cognomi ben precisi. Da una parte c'è l'ex capitano del Tottenham, sbarcato a Los Angeles la scorsa estate per cambiare le gerarchie della costa ovest e diventato subito il nuovo re della città. Dall'altra c'è l'otto volte pallone d'oro, che a Miami ha costruito il suo impero personale, trasformando la squadra della Florida in una delle più conosciute al mondo. L'impatto di Son e Messi sulle tribune è stato devastante.

Non si tratta di una semplice partita di campionato, ma di uno scontro tra due veri e propri imperi commerciali e sportivi. La vastissima comunità asiatica californiana ha risposto in massa per sostenere il proprio idolo, mescolandosi alla marea rosa dei tifosi argentini e di chiunque ami il calcio. Il mix ha generato un' atmosfera da finale di un mondiale, roba che fino a qualche anno fa negli Stati Uniti era pura fantascienza.

Molto più di una semplice partita — C'è un dettaglio che rende questo record ancora più pesante, non è un fuoco di paglia. La MLS ha smesso di essere il cimitero dorato degli elefanti dove le vecchie glorie andavano a svernare. Oggi è un palcoscenico vibrante, capace di attrarre l'attenzione globale e di riempire impianti giganteschi con una regolarità impressionante. Vedere decine di migliaia di persone saltare sugli spalti, cantare a squarciagola e generare incassi da capogiro dimostra che la scommessa americana è stata vinta su tutta la linea. La strada verso il mondiale casalingo passa anche e soprattutto da serate magiche come questa. Il calcio negli USA ha ingranato la marcia più alta, e non ha intenzione di fermarsi.