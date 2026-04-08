Nel mondo del calcio si torna a parlare di contrabbando. Come riporta El Mundo, in Andorra si sta indagando sulla vendita di orologi di lusso acquistati da diversi giocatori di alcuni club de LaLiga. Per il quotidiano spagnolo, l'inchiesta della magistratura andorrana è concentrata su una società del Principato chiamata "Best In Asociados", accusata di aver venduto orologi di marca senza pagare le tasse dovute. Le autorità andorrane hanno concluso che l'attività era di natura criminale e hanno avviato un'indagine.
Spagna
Andorra, si indaga sul contrabbando per vendita di orologi falsi: coinvolti anche David Silva e Dani Carjaval
Andorra, si indaga su un presunto caso di contrabbando: orologi di lusso venduto a giocatori di club de LaLiga—
Un nuovo caso di contrabbando coinvolge il mondo del calcio. Come riporta il quotidiano El Mundo, diversi giocatori de LaLiga sono rimasti coinvolti nella vendita illegale di orologi di lusso. Tra i nomi figurano quelli del giocatore del Siviglia César Azpilicueta, il centrocampista del Real Oviedo Santi Cazorla, Dani Carvajal del Real Madrid, Giovanni Lo Celso del Betis e l'ex attaccante della Roja, David Silva.
Il metodo di contrabbando, applicato a orologi di lusso, aveva l'obiettivo di evadere l'IVA. Pertanto, la società collegata al principale sospettato, Diego G.C., non vendeva gli orologi direttamente ai calciatori in Spagna, ma li importava da Andorra tramite una società della deteneva una percentuale, per poi effettuare la transazione dal Principato.
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Il giudice ritiene che tale operazione fosse finalizzata unicamente a generare profitto attraverso la detrazione dell'IVA da parte delle società andorrane e spagnole del sospettato, mentre i calciatori avrebbero acquistato gli orologi ad un prezzo notevolmente ridotto. Secondo quanto stabilito dal giudice, l'imputato è accusato di aver importato 38 orologi da Andorra e di non averne poi dichiarato l'esportazione, per un valore di 1,35 milioni di euro. Alcuni degli orologi superavano i 100.000 euro, una cifra che, secondo il codice penale andorrano, aggrava la pena per il reato di contrabbando.
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