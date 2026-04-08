Nel mondo del calcio si torna a parlare di contrabbando. Come riporta El Mundo, in Andorra si sta indagando sulla vendita di orologi di lusso acquistati da diversi giocatori di alcuni club de LaLiga. Per il quotidiano spagnolo, l'inchiesta della magistratura andorrana è concentrata su una società del Principato chiamata "Best In Asociados", accusata di aver venduto orologi di marca senza pagare le tasse dovute. Le autorità andorrane hanno concluso che l'attività era di natura criminale e hanno avviato un'indagine.