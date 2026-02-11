Samu Aghehowa si è rotto il legamento crociato nel match contro lo Sporting. Stagione finita per l’attaccante del Porto e Mondiale 2026 compromesso con la Spagna. Grave tegola per De La Fuente e per la Roja

Vincenzo Di Chio 11 febbraio 2026 (modifica il 11 febbraio 2026 | 12:32)

Spagna, tegola Samu Aghehowa: rottura del crociato e Mondiale a rischio. Piove sul bagnato in casa Spagna in vista del prossimo Mondiale che si disputerà tra Stati Uniti, Messico e Canada. Dopo il brutto infortunio di Mikel Merino, centrocampista dell’Arsenal già in dubbio per la rassegna iridata, arriva un’altra pessima notizia per il commissario tecnico Luis De La Fuente.

Dal sogno Mondiale all’incubo crociato — Samu Aghehowa, giovane attaccante del Porto e ormai punto fermo della Roja nonostante la sua età, ha riportato un grave infortunio al ginocchio destro che rischia di costargli la convocazione. Per il 21enne sarebbe stato il primo Mondiale in carriera, un traguardo ormai a un passo.Il Porto ha confermato che l’attaccante ha subito una distorsione al ginocchio destro con lesione del legamento crociato anteriore durante il match di campionato contro lo Sporting Lisbona, terminato 1-1. L’infortunio è avvenuto al 45’, ma il giocatore ha stretto i denti restando in campo fino al termine del primo tempo, compresi i sette minuti di recupero concessi dall’arbitro, prima di alzare bandiera bianca.

L’infortunio verrà rivalutato nei prossimi giorni, ma la sensazione è che la stagione del classe 2003 possa considerarsi conclusa. Uno stop lungo che gli impedirebbe non solo di aiutare il Porto nella parte decisiva dell’annata, ma anche di coronare il sogno di disputare un Mondiale con la propria nazionale.

Numeri e rimpianti: una stagione da protagonista — Dal debutto con la Roja, avvenuto nel novembre 2024, Samu ha collezionato quattro presenze con la Nazionale maggiore, senza ancora trovare la via del gol. Il Mondiale sarebbe potuto essere il palcoscenico ideale per sbloccarsi e lasciare il segno con la maglia della Spagna.

La notizia è ancora più amara considerando il grande stato di forma dell’attaccante. Arrivato al Porto nell’estate 2024 dall’Atlético Madrid, in questa stagione ha messo a segno 20 reti in 32 presenze, numeri che lo avevano consacrato come uno degli uomini chiave della formazione portoghese e come una delle certezze offensive per De La Fuente.

Ora, invece, resta solo l’attesa per gli esami definitivi e la speranza di rivederlo presto in campo. Per Samu e per la Spagna, è il momento più difficile.