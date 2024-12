Sporting-Benfica, probabili formazioni: Harder con Gyokeres, Pavlidis dal 1′

Il momento dello Sporting

I Leões, che hanno sostituito Ruben Amorim - ora al Manchester United - con Joao Pereira, della selezione U19, sono passati in mano a Rui Borges. Il 43enne tecnico ha appena salutato il Vitoria Guimaraes per iniziare la sua nuova avventura dei campioni del Portogallo in carica. In effetti, dopo la partenza del tanto amato Ruben Amorim a metà novembre, lo Sporting non ha più reso come prima. Prova ne sono le quattro sconfitte consecutive incassate in tutte le competizioni tra il 26 novembre e il 10 dicembre. Due ko del tutto inaspettati contro Santa Clara in casa e Moreirense in trasferta in campionato, mentre in Champions Gyokeres e compagni sono stati travolti 5-1 dall'Arsenal e piegato di misura dal Club Brugge (2-1).