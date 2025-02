Sporting, Borges mastica amaro: “Potevamo gestire meglio il vantaggio”

L'allenatore dei biancoverdi è comunque soddisfatto della prova generale della squadra. Le squalifiche però ora rischiano di pesare

Alessandro Stella 8 febbraio - 00:24

Il folle finale del classico portoghese lascia l’amaro in bocca all’allenatore dello Sporting, Rui Borges. Il gol in pieno recupero del Porto ,firmato Namaso, ha impedito ai Leones di prendere forse definitivamente il largo nella Primeira Liga. E il "Do Dragao" resta tabù: l'ultimo successo dei biancoverdi risale al 2016. Beffa doppia per Borges, che nella prossima gara di campionato dovrà fare a meno di Diomande e Matheus entrambi espulsi nel convulso epilogo di gara.

Borges prova a vedere il bicchiere mezzo pieno: "Ottimo approccio" — Il tecnico dello Sporting è comunque abbastanza soddisfatto della prova generale dei suoi: “La squadra ha dimostrato di essere campione nazionale, abbiamo giocato una gran partita. Nel primo tempo siamo stati molto più bravi, il Porto ha avuto una sola occasione. Nel secondo tempo non siamo partiti tanto bene e abbiamo iniziato a perdere un po' di qualità in attacco. Il Porto ha pressato di più, noi abbiamo perso fiducia e abbiamo abbassato le nostre linee. Nel secondo tempo avremmo potuto essere più intelligenti". Il rammarico di Borges dunque è soprattutto per la mancata gestione del risultato: “La linea a cinque dietro l’abbiamo scelta proprio questo. Era importante coprire l'ampiezza e nei duelli uno contro uno. Volevamo che ci fossero più uomini dietro. Avremmo potuto anche essere più calmi durante alcune uscite. Si tratta di imprevisti del gioco che non possiamo del tutto gestire. Forse abbiamo controllato un po' troppo il punteggio".

Míster Rui Borges 💚📸 pic.twitter.com/p7vxYz6pWV

— Sporting CP (@SportingCP) February 5, 2025

La preoccupazione per le varie assenze: "Situazione non semplice" — Le squalifiche che dunque si aggiungono ai vari infortuni però preoccupano Borges e lo Sporting. I portoghesi torneranno in campo già martedì sera per la gara di andata dei playoff di Champions League contro il Borussia Dortmund. E poi sabato prossimo un’altra sfida da non sbagliare in campionato con l’Arouca: “Siamo già penalizzati dagli infortuni, le squalifiche peggiorano ulteriormente la situazione. Comunque oggi la squadra ha risposto in modo fantastico, ha giocato una grande partita, nonostante tutto. Siamo stati coraggiosi e ambiziosi. Volevamo vincere anche oggi. Penso che avremmo meritato la vittoria, questa squadra punta solo a vincere. Vogliamo continuare ad essere i primi".