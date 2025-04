Squalifica Fonseca, c’è il ricorso: stabilita la data dell’udienza

Per riassumere la stagione sportiva di Fonseca ci vorrebbero fiumi di parole, ma noi ci limitiamo a raccontare solamente questo ultimo evento che coinvolge l'allenatore portoghese. Dopo l'esonero al Milan , è arrivata la chiamata del Lione . Dopo un ottimo inizio è arrivata una macchia che ne ha condizionato l'andamento: la squalifica per 9 mesi. Ma cosa è successo? Il 2 marzo, nella partita contro il Reims , si è reso protagonista di un faccia a faccia contro l'arbitro, che gli è costata l'espulsione.

La federazione francese ha deciso di punire il portoghese infiggendogli una punizione esemplare: una squalifica di 9 mesi. Ciò significa, che Fonseca tornerà in panchina solamente per le prime partite della prossima stagione. Un periodo lunghissimo, che va a penalizzare il nuovo percorso da allenatore del Lione. Ma adesso Fonseca ha detto basta e ha deciso di presentare ricorso per limitare il tempo della squalifica.

Il ricorso e la data dell'udienza

Nella giornata di oggi, è apparso un comunicato del Lione, nel quale la squadra francese comunica la decisione di ricorrere alla squalifica del proprio allenatore. Fonseca ha preso contatto con il Comitato Nazionale Olimpico e Sportivo Francese (CNOSF) per presentare il ricorso. L'udienza è attesa per il prossimo 6 maggio, dove avremo la chiusura definitiva di questa vicenda. Però è importante notare che questo deferimento non è sospensivo e il parere del CNOSF dovrà essere convalidato dal Consiglio di Amministrazione della Ligue de Football Professionnel (LFP). Bisognerà aspettare ancora per vedere se il suo ricorso sarà accolto e soprattutto per rivedere l'allenatore portoghese nuovamente alla guida dei suoi ragazzi sulla panchina del Lione.