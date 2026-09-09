Una enorme villa, una casa colonica, immersa nel verde della campagna scozzese. Un luogo da songo che in pochi possono permettersi. Stuart McCall, ex calciatore e allenatore di Premier League, ha messo in vendita la sua.

Ex-Premier League star and Rangers legend sells ‘rare opportunity’ £1.2million country estate with its own stables

https://t.co/uTrsFrUAji — The Sun Dream Team (@dreamteamfc) September 9, 2026

Stuart McCall ha venduto la sua enorme villa

Stuart McCall che è stato centrocampista ed ha giocato per diverse squadre in Premier League e nel massimo campionato scozzese. Ha militato otto stagioni con ivincendo cinque campionati e quattro Coppe di Scozia, ma ha vestito anche le maglie di. Con il Bradford City, in particolare, ha trascorso più di un decennio ed ha collezionatocon questo club. In seguito, nella sua ancora attiva carriera da allenatore, ha guidato questa società per tre volte in diversi periodi. Attualmente, inoltre, il classe 1964 è tornato ad allenare: lavora come il vice del, che milita in

PRESTON, ENGLAND - FEBBRAIO 18: Stuart McCall, vice allenatore del Preston North End, osserva la partita di Sky Bet Championship tra Preston North End FC e Millwall FC allo stadio Deepdale il 18 febbraio 2025 a Preston, in Inghilterra. (Photo by Matt McNulty/Getty Images)

Ma l'ex calciatore era anche proprietario di una splendida ed enorme casa colonica, immersa nel verde delle campagne scozzese. Era, perché l'ha appena venduta. Lo ha raccontato il The Sun che però non ha fornito indicazioni sull'acquirente. McCall e sua moglie, Tracey, hanno comprato questa dimora nel 2012 pagandola circa 850.000 sterline. La tenuta si estende per ben 28 acri e comprende anche nove paddock (recinti per l'allevamento dei cavalli, un incantevole laghetto per le trote e un maneggio all'aperto. Sono presenti anche due blocchi di scuderie con sei box, un altro fienile con otto box aggiuntivi e tre enormi fienili.

Anche l'interno della casa è splendido. L'allenatore e sua moglie, infatti, lo hanno riarredato con uno stile moderno e con dei pavimenti di legno. All'esterno, però, non poteva mancare una porta da calcio. L'enorme casa di campagna è stata messa in vendita con un prezzo base di 1,275 milioni di sterline e ora, come riferisce il The Sun, è stata venduta.