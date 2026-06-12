Zion Suzuki si prepara a vivere uno dei momenti più importanti della sua carriera. Il portiere del Giappone, tra i protagonisti della crescita della nazionale asiatica negli ultimi anni, ha parlato delle emozioni che accompagnano l'avvicinamento al suo primo Mondiale. Alla vigilia dell'esordio nella competizione, l'estremo difensore non ha nascosto le sensazioni che sta vivendo in questi giorni. "Sono nervoso, ma incredibilmente emozionato", ha raccontato. Parole che descrivono perfettamente lo stato d'animo di un giocatore pronto a confrontarsi con il palcoscenico più prestigioso del calcio internazionale. Per Suzuki si tratta infatti della prima partecipazione a una Coppa del Mondo da protagonista, un appuntamento atteso e preparato per anni attraverso il lavoro quotidiano e la crescita maturata sia a livello di club sia con la maglia della nazionale.

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L'emozione del primo Mondiale

Nel corso del suo intervento, Suzuki ha spiegato come l'attesa per il debutto stia diventando sempre più intensa con l'avvicinarsi della partita inaugurale. Ilha ammesso di avvertire una certa tensione, ma allo stesso tempo considera queste sensazioni assolutamente normali in vista di un evento di tale portata. Indossare la maglia del Giappone in una fase finale mondiale rappresenta infatti un traguardo che ogni calciatore sogna fin da bambino.

Zion Suzuki, portiere del Giappone (Photo by Alex Pantling/Getty Images)

Proprio per questo motivo il numero uno nipponico ha parlato di entusiasmo e orgoglio, sottolineando la voglia di dare il proprio contributo alla squadra. Suzuki sa che le aspettative attorno alla nazionale sono elevate, ma ha ribadito di voler affrontare l'appuntamento con serenità e concentrazione, cercando di trasformare l'emozione in energia positiva da mettere al servizio del gruppo.

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Il Giappone punta a sorprendere ancora

La selezione giapponese arriva al Mondiale con l'ambizione di confermare i progressi mostrati nelle ultime edizioni del torneo. Negli anni il Giappone ha dimostrato di poter competere contro avversari di alto livello e anche questa volta punta a recitare un ruolo da protagonista. Suzuki rappresenta uno dei simboli della nuova generazione che sta guidando il ricambio della nazionale asiatica.

Il portiere ha evidenziato come all'interno dello spogliatoio ci sia grande entusiasmo e la consapevolezza di poter affrontare qualsiasi avversario. L'obiettivo immediato resta quello di partire nel migliore dei modi e affrontare una partita alla volta, ma la sensazione è che il Giappone voglia confermarsi una delle squadre più interessanti dell'intera competizione. Per Suzuki sarà l'occasione di misurarsi con il massimo livello internazionale e di vivere da protagonista un'esperienza che potrebbe rappresentare una tappa fondamentale della sua carriera.

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