La Svizzera supera il Canada per 2-1 al termine di una sfida intensa e combattuta. Gli elvetici colpiscono a inizio ripresa con uno straordinario uno-due firmato Ruben Vargas e Johan Manzambi, resistendo poi al ritorno dei canadesi, che accorciano le distanze con Jonathan David senza però riuscire a completare la rimonta.

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Uno-due svizzero a inizio ripresa

Dopo un primo tempo equilibrato e privo di reti, la gara si accende immediatamente al rientro dagli spogliatoi. La Svizzera sblocca il risultato al

grazie a

, bravo a sfruttare una delle poche occasioni costruite dalla formazione elvetica.

L'entusiasmo dei padroni di casa produce subito un altro gol. Al 57' è infatti Johan Manzambi a firmare il raddoppio, indirizzando la sfida sui binari favorevoli alla nazionale rossocrociata.

Il Canada, però, non si arrende e continua a spingere alla ricerca del gol. Gli sforzi degli uomini in maglia rossa vengono premiati al 76', quando Jonathan David trova la rete del 2-1, riaprendo la partita per il finale.

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Il Canada ci prova fino all'ultimo

Gli ultimi minuti sono un vero assedio canadese. Le statistiche raccontano di una squadra nordamericana particolarmente propositiva, capace di chiudere con

e con ben

.

Anche il dato degli Expected Goals (xG) sorride al Canada, che ha prodotto occasioni per un valore di 1,34 xG, superiore all'1,06 degli svizzeri. Nonostante ciò, la formazione canadese si è scontrata contro un ottimo portiere elvetico, autore di sei parate decisive.

Svizzera cinica, Canada poco concreto

La Svizzera ha saputo sfruttare al meglio le proprie opportunità, mostrando grande concretezza nei momenti chiave del match. Pur producendo meno occasioni, gli uomini di casa hanno colpito con precisione e poi difeso con ordine il vantaggio.

Per il Canada resta il rammarico di aver creato di più senza riuscire a trasformare il volume di gioco in un risultato positivo.

Gli elvetici, invece, possono sorridere per una vittoria di carattere, ottenuta grazie all'efficacia sotto porta e alla solidità difensiva nei minuti conclusivi. Finisce dunque 2-1 per la Svizzera, che porta a casa un successo prezioso al termine di una gara più equilibrata di quanto il punteggio finale possa raccontare. Primo posto nel girone B per gli elvetici, Canada che si qualifica in seconda posizione.

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