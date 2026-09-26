Due vicende separate, emerse a distanza di pochi giorni, hanno privato la Svizzera di due dei suoi uomini più importanti per gli impegni di Nations League. Dietro le esclusioni di Granit Xhaka e Breel Embolo ci sono casi che risalgono entrambi al tremendo periodo del Covid, puniti con l'esclusione dalla Nazionale.

Embolo, una condanna già arrivata nel 2025: la Svizzera esclude anche lui

Come riporta l'Ansa, il caso più fresco riguarda quello di, che non ha raggiunto la Nazionale svizzera dopo che, la Federazione calcistica svizzera, è stata informata di una vicenda particolarmente singolare: l'attaccante è stato infattinel novembre deldalla Procura di Basilea per. Secondo la ricostruzione della stampa svizzera, i fatti risalirebbero al 2021, quando Embolo avrebbe accettato l'offerta di due falsi certificati di viaggio legati alle restrizionidi allora.

La pena inflitta che riportano i media locali, è di 20 aliquote giornaliere da 3000 franchi, con la condizionale, mentre tuttavia non sarebbe stato accertato che il giocatore abbia effettivamente utilizzato i documenti falsificati. Embolo ha infatti riconosciuto l'errore, assumendosi la responsabilità della vicenda. La vicenda, inoltre, non sarebbe stata collegata a trasferte con la Nazionale o con il club di appartenenza, il Borussia Monchengladbach, ma l'ASF ha comunque deciso di escludere il giocatore dal raduno.

FRANCOFORTE SUL MENO, GERMANIA - 23 GIUGNO: Breel Embolo della Svizzera reagisce durante la partita della fase a gironi di UEFA EURO 2024 tra Svizzera e Germania alla Frankfurt Arena il 23 giugno 2024 a Francoforte sul Meno, Germania. (Foto di Alex Grimm/Getty Images)

Il caso Xhaka: il falso certificato vaccinale

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Il caso Embolo si inserisce in una vicenda che aveva già coinvolto il connazionale, capitano della Nazionale svizzera. Il centrocampista ha infatti ammesso di essersi procurato uncontro il Covid, spiegando di aver vissuto con preoccupazione il tema, riconoscendo però l'errore commesso. La Procura di Lucerna, sempre secondo quanto riferito, ha apertoe, d'intesa con la Federazione svizzera, Xhaka è statodal raduno e dalle prime quattro partite della Nations League: la stessa ASF, ha poi precisato che la vicenda sarebbe stata rivalutata al termine della finestra internazionale.Una ricostruzione del Tages-Anzeiger, ripresa da diverse testate come il Corriere di Ticino, sostiene inoltre che ilsarebbe stato utilizzato da Xhaka per partecipare alla tournée americana dell'nel luglio 2022, quando per l'ingresso negliera richiesta la. Questo elemento resta però nell'ambito dellagiornalistica, mentre l'indagine giudiziaria è ancora