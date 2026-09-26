Dopo il capitano Xhaka, la Svizzera fa i conti con un altro caso legato alle certificazioni Covid: la Nazionale ha infatti escluso anche Embolo

Alex Bianchi
Italy v Belgium - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD1

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Due vicende separate, emerse a distanza di pochi giorni, hanno privato la Svizzera di due dei suoi uomini più importanti per gli impegni di Nations League. Dietro le esclusioni di Granit Xhaka e Breel Embolo ci sono casi che risalgono entrambi al tremendo periodo del Covid, puniti con l'esclusione dalla Nazionale.

Embolo, una condanna già arrivata nel 2025: la Svizzera esclude anche lui

Come riporta l'Ansa, il caso più fresco riguarda quello di Breel Embolo, che non ha raggiunto la Nazionale svizzera dopo che l'ASF, la Federazione calcistica svizzera, è stata informata di una vicenda particolarmente singolare: l'attaccante è stato infatti condannato nel novembre del 2025 dalla Procura di Basilea per istigazione alla falsificazione di documenti. Secondo la ricostruzione della stampa svizzera, i fatti risalirebbero al 2021, quando Embolo avrebbe accettato l'offerta di due falsi certificati di viaggio legati alle restrizioni Covid di allora.
Switzerland v Germany - International Friendly

La pena inflitta che riportano i media locali, è di 20 aliquote giornaliere da 3000 franchi, con la condizionale, mentre tuttavia non sarebbe stato accertato che il giocatore abbia effettivamente utilizzato i documenti falsificati. Embolo ha infatti riconosciuto l'errore, assumendosi la responsabilità della vicenda. La vicenda, inoltre, non sarebbe stata collegata a trasferte con la Nazionale o con il club di appartenenza, il Borussia Monchengladbach, ma l'ASF ha comunque deciso di escludere il giocatore dal raduno.

Switzerland v Germany: Group A - UEFA EURO 2024
FRANCOFORTE SUL MENO, GERMANIA - 23 GIUGNO: Breel Embolo della Svizzera reagisce durante la partita della fase a gironi di UEFA EURO 2024 tra Svizzera e Germania alla Frankfurt Arena il 23 giugno 2024 a Francoforte sul Meno, Germania. (Foto di Alex Grimm/Getty Images)

Il caso Xhaka: il falso certificato vaccinale

Il caso Embolo si inserisce in una vicenda che aveva già coinvolto il connazionale Granit Xhaka, capitano della Nazionale svizzera. Il centrocampista ha infatti ammesso di essersi procurato un falso certificato di vaccinazione contro il Covid, spiegando di aver vissuto con preoccupazione il tema, riconoscendo però l'errore commesso. La Procura di Lucerna, sempre secondo quanto riferito, ha aperto un'indagine e, d'intesa con la Federazione svizzera, Xhaka è stato escluso dal raduno e dalle prime quattro partite della Nations League: la stessa ASF, ha poi precisato che la vicenda sarebbe stata rivalutata al termine della finestra internazionale.
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Una ricostruzione del Tages-Anzeiger, ripresa da diverse testate come il Corriere di Ticino, sostiene inoltre che il certificato sarebbe stato utilizzato da Xhaka per partecipare alla tournée americana dell'Arsenal nel luglio 2022, quando per l'ingresso negli Stati Uniti era richiesta la prova di vaccinazione. Questo elemento resta però nell'ambito della ricostruzione giornalistica, mentre l'indagine giudiziaria è ancora in corso.

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