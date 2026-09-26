Dopo il capitano Xhaka, la Svizzera fa i conti con un altro caso legato alle certificazioni Covid: la Nazionale ha infatti escluso anche Embolo
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Due vicende separate, emerse a distanza di pochi giorni, hanno privato la Svizzera di due dei suoi uomini più importanti per gli impegni di Nations League. Dietro le esclusioni di Granit Xhaka e Breel Embolo ci sono casi che risalgono entrambi al tremendo periodo del Covid, puniti con l'esclusione dalla Nazionale.
Embolo, una condanna già arrivata nel 2025: la Svizzera esclude anche luiCome riporta l'Ansa, il caso più fresco riguarda quello di Breel Embolo, che non ha raggiunto la Nazionale svizzera dopo che l'ASF, la Federazione calcistica svizzera, è stata informata di una vicenda particolarmente singolare: l'attaccante è stato infatti condannato nel novembre del 2025 dalla Procura di Basilea per istigazione alla falsificazione di documenti. Secondo la ricostruzione della stampa svizzera, i fatti risalirebbero al 2021, quando Embolo avrebbe accettato l'offerta di due falsi certificati di viaggio legati alle restrizioni Covid di allora.
La pena inflitta che riportano i media locali, è di 20 aliquote giornaliere da 3000 franchi, con la condizionale, mentre tuttavia non sarebbe stato accertato che il giocatore abbia effettivamente utilizzato i documenti falsificati. Embolo ha infatti riconosciuto l'errore, assumendosi la responsabilità della vicenda. La vicenda, inoltre, non sarebbe stata collegata a trasferte con la Nazionale o con il club di appartenenza, il Borussia Monchengladbach, ma l'ASF ha comunque deciso di escludere il giocatore dal raduno.
Il caso Xhaka: il falso certificato vaccinaleIl caso Embolo si inserisce in una vicenda che aveva già coinvolto il connazionale Granit Xhaka, capitano della Nazionale svizzera. Il centrocampista ha infatti ammesso di essersi procurato un falso certificato di vaccinazione contro il Covid, spiegando di aver vissuto con preoccupazione il tema, riconoscendo però l'errore commesso. La Procura di Lucerna, sempre secondo quanto riferito, ha aperto un'indagine e, d'intesa con la Federazione svizzera, Xhaka è stato escluso dal raduno e dalle prime quattro partite della Nations League: la stessa ASF, ha poi precisato che la vicenda sarebbe stata rivalutata al termine della finestra internazionale.
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