Sulle sponde della Mersey le rivalità calcistiche sono sacre e invalicabili, tracciate da decenni di sfide. Eppure, il cuore di chi scende in campo a volte batte per i simboli della sponda nemica. È il caso di Dominik Szoboszlai, faro della mediana del Liverpool, che non ha nascosto un debole calcistico per una leggenda assoluta, ma strettamente legata al Manchester United.

Szoboszlai, un sogno chiamato CR7

Il centrocampista ungherese ha infatti rivelato senza esitazioni il nome del calciatore con cui sognerebbe di condividere il campo. Intervistato dalla BILD, Szoboszlai ha svelato la sua ammirazione per il fuoriclasse portoghese, accantonando per un attimo le storiche ruggini tra i Reds e i Red Devils. "Cristiano Ronaldo. Mi piacerebbe moltissimo giocare con lui. Era il mio idolo ed lo è ancora", ha confessato il giocatore del Liverpool, confermando l'impatto che Ronaldo ha avuto su di lui fin da quando era bambino.

Salah, Haaland e l'imbarazzo della scelta

Spostandosi sui compagni di squadra, la selezione si è fatta decisamente ardua. Alla richiesta di nominare i migliori calciatori con cui abbia mai diviso lo spogliatoio in carriera, l'ungherese si è messo a ridere per la difficoltà della domanda: "Solo uno? Beh, i due giocatori più famosi e forti con cui ho giocato sono stati Mo Salah ed Erling Haaland", ha spiegato Szoboszlai. Il legame con il centravanti norvegese affonda le radici nel recente passato, ben prima che Haaland iniziasse a demolire la Premier League a suon di reti. Nel 2019 i due dominavano la Bundesliga austriaca con la maglia del Red Bull Salisburgo.

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Sebbene abbiano condiviso il prato verde in sole 19 occasioni, l'intesa è stata immediata. Quando l'attaccante sbarcò dal Molde senza parlare una parola di tedesco, fu proprio l'attuale numero 8 del Liverpool ad aiutarlo ad ambientarsi in fretta. Un aiuto che ha cementato un'amicizia profonda, capace di resistere alla distanza e al tempo, portata avanti ancora oggi attraverso incontri e videochiamate.