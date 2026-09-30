In seguito alle tensioni avvertite tra i due al fischio finale della partita contro la Norvegia, Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus sembrano essersi chiariti. Il ct portoghese aveva lasciato il campione portoghese in panchina per tutti i 90 minuti e, al termine della gara, Ronaldo aveva fatto rientro negli spogliatoi senza unirsi ai compagni nei festeggiamenti e senza salutare i tifosi presenti allo stadio, con l'allenatore che non aveva evitato di punzecchiarlo per il suo comportamento durante la conferenza stampa post partita. Un episodio che aveva alimentato le voci su un possibile malumore tra i due, poi sfociato, nel confronto avvenuto nella serata di ieri.

Ronaldo-Jesus, l'episodio contro la Norvegia

#Ronaldo in panchina per 90 minuti, non accadeva dal giugno 2024. #JorgeJesus: “Non poteva giocare due partite di fila da titolare”



https://t.co/C6szg44fgf — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) September 27, 2026

Ronaldo e Jesus, confronto positivo: le tensioni sembrano riappianate

Il capitano delè rimasto inper tutta la sfida divinta domenica scorsa contro la, nonostante fosse stato mandato a scaldarsi nel corso della ripresa. Jorge Jesus aveva infatti pensato di inserirlo, come dichiarato nella conferenza stampa dopo la partita, ma alla fine ha cambiato idea e, lasciando Ronaldo in panchina fino al fischio finale. Le telecamere hanno ripreso il portoghese mentre manifestava il proprio disappunto con, prima di rientrare direttamente negli spogliatoi al termine della gara senza fermarsi a salutare i tifosi.Il giorno seguente Ronaldo ha poicon il gruppo, con La Federazione che ha spiegato che il giocatore avrebbe dovuto seguire un programma specifico in palestra e che allo stadio non erano presenti le attrezzature necessarie per completarlo. Una spiegazione ufficiale che però, arrivata dopo quanto accaduto contro la Norvegia, non ha evitato l'alimentazione sugli ulteriori dubbi sul rapporto tra il giocatore e il ct.Secondo il quotidiano sportivo A Bola,tra il commissario tecnico e il capitano della Nazionale è avvenuto ieri sera nell’hotel che ospita la nazionale portoghese a Malmo, in Svezia, e sembra essersi. Il faccia a faccia tra Ronaldo e Jorge Jesus avrebbe permesso ai due di chiarire quanto accaduto negli ultimi giorni, contribuendo a stemperare il clima di tensione creatosi dopo l'episodio contro la Norvegia.

LISBONA, PORTOGALLO - 24 SETTEMBRE: Cristiano Ronaldo del Portogallo festeggia il gol del Portogallo che l'arbitro annulla durante la partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Portogallo e Galles all'Estadio Jose Alvalade il 24 settembre 2026 a Lisbona, Portogallo. (Foto di Carlos Rodrigues/Getty Images)

Anche il presidente della Federazione portoghese, Pedro Proença, che si stava recando nelle isole Azzorre per assistere alla sfida della Nazionale Under 21 contro Gibilterra, ha deciso di fare ritorno a Malmo per essere presente al confronto tra Ronaldo e Jesus e contribuire a risolvere la situazione. Il colloquio sembra così aver avuto un esito positivo, con le tensioni tra il capitano e il ct che appaiono ora riappianate.