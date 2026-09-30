Il confronto tra Ronaldo e Jorge Jesus sembra aver riportato la serenità tra i due, dopo le tensioni emerse al termine della partita contro la Norvegia.
Le lacrime di una leggenda. Cristiano Ronaldo saluta il Mondiale
In seguito alle tensioni avvertite tra i due al fischio finale della partita contro la Norvegia, Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus sembrano essersi chiariti. Il ct portoghese aveva lasciato il campione portoghese in panchina per tutti i 90 minuti e, al termine della gara, Ronaldo aveva fatto rientro negli spogliatoi senza unirsi ai compagni nei festeggiamenti e senza salutare i tifosi presenti allo stadio, con l'allenatore che non aveva evitato di punzecchiarlo per il suo comportamento durante la conferenza stampa post partita. Un episodio che aveva alimentato le voci su un possibile malumore tra i due, poi sfociato, nel confronto avvenuto nella serata di ieri.
Ronaldo-Jesus, l'episodio contro la NorvegiaIl capitano del Portogallo è rimasto in panchina per tutta la sfida di Nations League vinta domenica scorsa contro la Norvegia a Oslo, nonostante fosse stato mandato a scaldarsi nel corso della ripresa. Jorge Jesus aveva infatti pensato di inserirlo, come dichiarato nella conferenza stampa dopo la partita, ma alla fine ha cambiato idea e ha deciso di non mandarlo in campo, lasciando Ronaldo in panchina fino al fischio finale. Le telecamere hanno ripreso il portoghese mentre manifestava il proprio disappunto con gesti di stizza, prima di rientrare direttamente negli spogliatoi al termine della gara senza fermarsi a salutare i tifosi.
Ronaldo e Jesus, confronto positivo: le tensioni sembrano riappianateSecondo il quotidiano sportivo A Bola, l’incontro tra il commissario tecnico e il capitano della Nazionale è avvenuto ieri sera nell’hotel che ospita la nazionale portoghese a Malmo, in Svezia, e sembra essersi concluso positivamente. Il faccia a faccia tra Ronaldo e Jorge Jesus avrebbe permesso ai due di chiarire quanto accaduto negli ultimi giorni, contribuendo a stemperare il clima di tensione creatosi dopo l'episodio contro la Norvegia.
Anche il presidente della Federazione portoghese, Pedro Proença, che si stava recando nelle isole Azzorre per assistere alla sfida della Nazionale Under 21 contro Gibilterra, ha deciso di fare ritorno a Malmo per essere presente al confronto tra Ronaldo e Jesus e contribuire a risolvere la situazione. Il colloquio sembra così aver avuto un esito positivo, con le tensioni tra il capitano e il ct che appaiono ora riappianate.
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