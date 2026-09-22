Il Real Madrid continua a "zoppicare". Dopo un avvio tra alti e bassi arriva anche lo stop forzato di Valverde, che sarà costretto a rimanere ai box.
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Oltre il danno, anche la beffa per il Real Madrid. Non solo la sconfitta subita nel derby contro l'Atlético, che ha sollevato numerose polemiche e ha nuovamente messo in luce le difficoltà di questo inizio di stagione per gli uomini di Mourinho: i Blancos saranno ora costretti a fare a meno anche del proprio capitano, Federico Valverde, fermato da un infortunio rimediato proprio nel derby di Madrid. Una notizia che complica ulteriormente i piani in casa Blancos, per una squadra chiamata a ritrovare continuità e risultati.
KO Valverde, il comunicato del Real MadridDurante il primo tempo della partita, il centrocampista uruguaiano è stato colpito con i tacchetti da Kang-in Lee dell'Atlético. Valverde è riuscito comunque a terminare la partita, ma gli esami iniziali effettuati dal Real Madrid avevano già evidenziato un trauma grave alla caviglia sinistra. Il club aveva comunque comunicato che sarebbero stati necessari ulteriori accertamenti per stabilire l'entità precisa dell'infortunio.
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Un'assenza pesante
L'assenza di Valverde rappresenta quindi un problema non indifferente per Mourinho, considerando l'importanza dell'uruguaiano negli equilibri della squadra. Il suo infortunio arriva inoltre in un momento delicato per il Real Madrid, chiamato a reagire dopo il ko nel derby e le prestazioni altalenanti della squadra, cercando di ritrovare continuità già nel prossimo appuntamento allo stadio Olimpico contro la Roma, in Champions League. Per il tecnico madridista sarà dunque necessario trovare una soluzione per sopperire l'assenza del proprio capitano.
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