Oltre il danno, anche la beffa per il Real Madrid. Non solo la sconfitta subita nel derby contro l'Atlético, che ha sollevato numerose polemiche e ha nuovamente messo in luce le difficoltà di questo inizio di stagione per gli uomini di Mourinho: i Blancos saranno ora costretti a fare a meno anche del proprio capitano, Federico Valverde, fermato da un infortunio rimediato proprio nel derby di Madrid. Una notizia che complica ulteriormente i piani in casa Blancos, per una squadra chiamata a ritrovare continuità e risultati.

KO Valverde, il comunicato del Real Madrid

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Un'assenza pesante

MADRID, SPAGNA - 8 SETTEMBRE: Federico Valverde del Real Madrid festeggia il secondo gol della sua squadra durante la partita della prima giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2026/27 tra Real Madrid C.F. e FC Internazionale Milano, disputata all'Estadio Santiago Bernabéu l'8 settembre 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

Durante il primo tempo della partita, il centrocampista uruguaiano è stato colpito con i tacchetti dadell'Atlético. Valverde è riuscito comunque a terminare la partita, ma gli esami iniziali effettuati dal Real Madrid avevano già evidenziato unIl club aveva comunque comunicato che sarebbero stati necessari ulteriori accertamenti per stabilire l'entità precisa dell'infortunio.Oggi il Real Madrid ha annunciato, attraverso i propri canali social,di Valverde: "Dopo i test effettuati oggi sul nostro giocatore Federico Valverde da parte dei Servizi Medici del Real Madrid, è stata diagnosticata una distorsione alla caviglia sinistra di terzo grado". Non è stato ancora rilasciato un comunicato ufficiale riguardante i, ma si prevede per lui uno stop di almeno due settimane.

L'assenza di Valverde rappresenta quindi un problema non indifferente per Mourinho, considerando l'importanza dell'uruguaiano negli equilibri della squadra. Il suo infortunio arriva inoltre in un momento delicato per il Real Madrid, chiamato a reagire dopo il ko nel derby e le prestazioni altalenanti della squadra, cercando di ritrovare continuità già nel prossimo appuntamento allo stadio Olimpico contro la Roma, in Champions League. Per il tecnico madridista sarà dunque necessario trovare una soluzione per sopperire l'assenza del proprio capitano.