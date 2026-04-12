Il Liverpool ha annunciato l'imminente rincaro degli abbonamenti per i suoi tifosi. L'aumento, pari a circa 60€, ha scatenato la loro ira e, pertanto, hanno esposto uno striscione di protesta nell'ultima partita vinta col Fulham

Francesco Lovino Redattore 12 aprile 2026 (modifica il 12 aprile 2026 | 20:12)

Una vittoria che avrebbe dovuto portare serenità e distensione, ma così non è stato. Il successo del Liverpool sul Fulham in campionato ha interrotto una striscia tremenda di tre sconfitte di fila per i Reds. Questi ultimi, attesi dal ritorno dei quarti di finale di Champions League con i campioni d'Europa del PSG, sono alle prese con una diatriba interna. Tutto è sorto quando alla società è sopravvenuta l'idea di un possente rincaro degli abbonamenti.

Liverpool: i tifosi si espongono con uno striscione Uno stadio caldo e un tifo appassionato. Anfield a Liverpool ha sempre e solo significato questa compattezza tra squadra e i suoi sostenitori. Nonostante ciò, negli ultimi tempi qualcosa pare essersi incrinato. Solitamente sono gli scarsi risultati sportivi a generare malcontento nella piazza, stavolta però questi passano in secondo piano.

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"No all'aumento dei prezzi dei biglietti", questo quanto è apparso lungo le tribune dello stadio nel corso dell'ultima gara interna vinta dal Liverpool 2-0 sul Fulham. Un richiamo chiarissimo riguardo le esigenze e la sensibilità di una tifoseria che non può sopportare l'annunciato rincaro dei prezzi degli abbonamenti per le prossime tre stagioni. La contesa, comunque, appare lungi dalla sua definitiva risoluzione.

Risultati deludenti, prezzi più alti — Data la stagione disputata ben al di sotto delle aspettative dalla formazione di Arne Slot, i tifosi del Liverpool non pensano sia giusto procedere con l'incremento di circa 60€ - oltre 53 sterline - degli abbonamenti stagionali. La decisione viene definita da più parti "sbagliata" e assolutamente non "necessaria".

Jay McKenna, presidente del Consiglio dei tifosi del Liverpool, ha annunciato che la nota curva Kop di Anfield stia orchestrando qualcosa. Nello specifico, in mente a tanti supporters, sarebbe sopraggiunta l'ipotesi di un boicottaggio, rimuovendo bandiere dalla tribune e non rinnovando per ora il proprio abbonamento. Il Liverpool, l'ultima stagione, ha ricavato 703 milioni di sterline, oltre 800 mln di euro. L'abbonamento attuale si aggira sui 1.150€. Nel 2016 proteste per motivi simili portarono al blocco dei prezzi per ben 8 stagioni.