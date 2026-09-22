La partita non è ancora iniziata, ma le due partite tra Irlanda e Israele sono già al centro di una durissima polemica. Tra appelli al boicottaggio, proteste e dichiarazioni contrapposte, il calcio diventa il terreno di un confronto che vanno ben oltre lo sport.

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Irlanda-Israele: l'appello degli sportivi irlandesi

Secondo quanto rivelato da diversi media internazionali, sarebbero oltreche hanno firmato unaaperta indirizzata alla nazionale maschile dell', chiedendo alla federazione e ai giocatori didi scendere in campo contro la nazionale israeliana. L'iniziativa è statada Irish Sport for Palestine nell'ambito della campagna Stop the Game e tra i firmatari figurano l'olimpionica, l'ex nazionale, l'ex rugbistae diversi altridi calcio, rugby, atletica, boxe e GAA. Nel documento, gli autori sostengono che la partecipazione alle partite possaa legittimare ciò che viene definito un "regime genocida", oltre apresunte violazioni dello statuto sportivo, apartheid e crimini di guerra. La lettera, invita quindi i calciatori ad "agire collettivamente con coscienza", concludendo con lo slogan "Fermate il Gioco. L'Irlanda è dietro di te".

Irlanda e Israele, almeno per il momento, si affronteranno il 27 settembre a Debrecen, in Ungheria, e il 4 ottobre a Backa Topola, in Serbia, in seguito alla decisione di spostare entrambe le gare in sedi neutrali e, soprattutto, a porte chiuse. La Football Association of Ireland (FAI), ha spiegato di aver scelto questa soluzione dopo aver valutato le difficoltà operative e di sicurezza legate alla disputa della partita in Irlanda e a luglio, inoltre, un'assemblea straordinaria della federazione ha approvato una mozione a favore dello svolgimento delle due partite, sottolineando che un eventuale forfait potrebbe comportare conseguenze sportive e disciplinari.

PRAGA, REPUBBLICA CECA - 26 MARZO: Heimir Hallgrimsson, capo allenatore della Repubblica d'Irlanda, guarda prima della partita di play-off della Coppa del Mondo FIFA 2026 Qualificazioni europee KO tra Repubblica Ceca e Repubblica d'Irlanda alla Fortuna Arena il 26 marzo 2026 a Praga, Repubblica Ceca. (Foto di Gabriel Kuchta/Getty Images)

Il CT irlandese: "Noi stiamo giocando contro il genocidio". Israele risponde e accusa

La tensione non ha fatto altro che aumentare dopo le dichiarazioni pubbliche del commissario tecnico irlandese,che ha affermato: "Noi non stiamo giocando con il genocidio, noi stiamo giocando contro", scaturendo l'indignazione della federazione, che ha reagito duramente accusando il tecnico di "stupidità, ignoranza e ipocrisia". La, al momento, avrebbe deciso di nonla risposta dell'Israel Football Association, secondo quanto riportato. Il confronto, dunque, è destinato a proseguire fino al primo fischio della partita, mentre sullo sfondo resta iltra sport, istituzioni e conflitti politici e geopolitici.