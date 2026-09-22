La vigilia delle due sfide di Nations League è già segnata da proteste e polemiche: oltre 160 sportivi irlandesi hanno lanciato un appello diretto alla Nazionale
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La partita non è ancora iniziata, ma le due partite tra Irlanda e Israele sono già al centro di una durissima polemica. Tra appelli al boicottaggio, proteste e dichiarazioni contrapposte, il calcio diventa il terreno di un confronto che vanno ben oltre lo sport.
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Irlanda-Israele: l'appello degli sportivi irlandesiSecondo quanto rivelato da diversi media internazionali, sarebbero oltre 160 gli sportivi irlandesi che hanno firmato una lettera aperta indirizzata alla nazionale maschile dell'Irlanda, chiedendo alla federazione e ai giocatori di rifiutarsi di scendere in campo contro la nazionale israeliana. L'iniziativa è stata promossa da Irish Sport for Palestine nell'ambito della campagna Stop the Game e tra i firmatari figurano l'olimpionica Ciara Mageean, l'ex nazionale Louise Quinn, l'ex rugbista Tony Ward e diversi altri esponenti di calcio, rugby, atletica, boxe e GAA. Nel documento, gli autori sostengono che la partecipazione alle partite possa contribuire a legittimare ciò che viene definito un "regime genocida", oltre a denunciare presunte violazioni dello statuto sportivo, apartheid e crimini di guerra. La lettera, invita quindi i calciatori ad "agire collettivamente con coscienza", concludendo con lo slogan "Fermate il Gioco. L'Irlanda è dietro di te".
Irlanda e Israele, almeno per il momento, si affronteranno il 27 settembre a Debrecen, in Ungheria, e il 4 ottobre a Backa Topola, in Serbia, in seguito alla decisione di spostare entrambe le gare in sedi neutrali e, soprattutto, a porte chiuse. La Football Association of Ireland (FAI), ha spiegato di aver scelto questa soluzione dopo aver valutato le difficoltà operative e di sicurezza legate alla disputa della partita in Irlanda e a luglio, inoltre, un'assemblea straordinaria della federazione ha approvato una mozione a favore dello svolgimento delle due partite, sottolineando che un eventuale forfait potrebbe comportare conseguenze sportive e disciplinari.
Il CT irlandese: "Noi stiamo giocando contro il genocidio". Israele risponde e accusaLa tensione non ha fatto altro che aumentare dopo le dichiarazioni pubbliche del commissario tecnico irlandese, Heimir Hallgrimsson, che ha affermato: "Noi non stiamo giocando con il genocidio, noi stiamo giocando contro", scaturendo l'indignazione della federazione israeliana, che ha reagito duramente accusando il tecnico di "stupidità, ignoranza e ipocrisia". La FAI, al momento, avrebbe deciso di non commentare la risposta dell'Israel Football Association, secondo quanto riportato. Il confronto, dunque, è destinato a proseguire fino al primo fischio della partita, mentre sullo sfondo resta il dibattito internazionale tra sport, istituzioni e conflitti politici e geopolitici.
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