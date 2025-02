Non sono passate inosservate le dichiarazioni a ridosso della sfida di Ligue 1

Veronica Caliandro 21 febbraio - 12:59

Si scaldano gli animi in attesa del prossimo match di Ligue 1 che vedrà scendere in campo il Lione contro il Psg. In palio non solo punti preziosi per la classifica, ma anche l'orgoglio delle due squadre, di recente finite al centro dell'attenzione per questioni al di fuori dal rettangolo verde.

L'attacco di Textor al PSG — Nel corso di un'intervista rilasciata ad As il presidente del Lione attacca il Psg. Il motivo? Il modello di finanziamento adottato dal club. Entrando nei dettagli John Textor ha sottolineato come a suo avviso ci sia:

"una violazione del diritto europeo per consentire a uno Stato straniero di sovvenzionare un'impresa, che è una distorsione della concorrenza. E anno dopo anno, - le autorità competenti - hanno permesso al PSG di violare la legge europea, costruendo il loro club con 70 milioni di perdite e oltre 800 milioni di entrate utilizzando sussidi esteri illegali. A loro non importa da dove vengono i soldi perché permettono loro perdite di 70 milioni ogni anno".

La situazione finanziaria del Lione — Ad indispettire Textor è il fatto che siano state messe in discussione le fonti di reddito del Lione che "provengono dal Brasile o dagli Stati Uniti". Per poi sottolineare come "Il modello di finanziamento del Psg è illegale, il nostro modello è perfettamente legale e noi siamo il modello sanzionato. Sono autorizzati a continuare a violare il diritto europeo".

Parole dure, quelle del patron dell'Olympique Lione, che non intende restare con le mani in mano. Ritiene, infatti, di essere stati ingiustamente sanzionati e per questo motivo ha intenzione di continuare a protestare. In particolare intende presentare una petizione alla Lega affinché il Psg rispetti la legge della Commissione europea. Ma non solo, chiederà alla commissione legale della LFP di analizzare la questione.

Nel caso in cui non dovesse ricevere una risposta soddisfacente, allora si è dichiarato pronto a portare il caso dinnanzi alla Commissione europea. In attesa di vedere come si evolverà tale vicenda, non ci resta che attendere l'atteso big match di campionato per scoprire chi delle due squadre riuscirà ad ottenere la vittoria sul campo.