Di padre in figlio. Il cognome non mente, Buffon: fa eccezione il ruolo. Il papà, fra i portieri più forti al mondo; il figlio, attaccante di razza. Gigi parava, Thomas segna. Quest'ultimo è convocato con la selezione under 19 della Repubblica Ceca, di cui è originaria la madre, Alena Seredova. Nell'ultima partita contro i pari età dell'Azerbaijan, Buffon segna una tripletta.
Di padre in figlio
Thomas Buffon scatenato: il figlio d’arte fa tripletta con la Repubblica Ceca U19
In un campionato italiano in cui c'è carenza di attaccanti di razza, fatta - forse - eccezione per la felice esplosione di Pio Esposito, la notizia del buon rapporto fra il gol e Thomas Buffon è sicuramente bella, in vista naturalmente prospettica.
Buffon goleador: tripletta con l'under 19 della Repubblica Ceca—
Nel finale di 6-1 fra le due nazionali, Thomas Buffon segna la tripletta, tutti e tre nella ripresa. Queste prestazioni, danno il seguito a quanto già fatto con l'under 18 quando segnava il suo primo gol contro la Francia, nel finale di 4-1.
Dopo aver giocato nelle giovanili della Juventus, attualmente Thomas Buffon è al Pisa, con la cui selezione ha già esordito in massima serie il 5 ottobre contro il Bologna. Prima dell'esordio in campionato, aveva già giocato in Coppa Italia contro il Torino. L'anno scorso, sempre con la maglia del Pisa, aveva giocato in serie B. Proprio nella scorsa stagione, ha segnato otto reti nell'arco di 27 presenze nel campionato primavera 2.
© RIPRODUZIONE RISERVATA