La frattura tra Roberto De Zerbi e Richarlison continua a tener banco in casa Tottenham. Alla vigilia del Monday Night tra Spurs e Coventry City, il tecnico italiano ha infatti deciso di rispondere in maniera netta alle domande sul futuro dell'attaccante brasiliano, fuori rosa dopo il mancato trasferimento estivo all'Everton e al Vasco da Gama, diventato un vero caso mediatico dopo le dichiarazioni di Duncan Ferguson. L'ex leggenda dei Toffies aveva pubblicamente mosso una critica al Tottenham(De Zerbi compreso) sulla gestione del centravanti, sposata dallo stesso Richarlison che, sui social, ha scatenato la bufera scrivendo: "Ferguson, hai ragione".

De Zerbi: "Non è più un mio problema"

Intervenuto in conferenza stampa prima di Tottenham-Coventry City,ha chiaramente risposto alla domanda sul caso, girando la questione alla dirigenza Spurs: ". Dovreste chiederlo a Vinai Venkatesham, amministratore delegato del Tottenham, e a Johan Lange, direttore sportivo".

Proseguendo, l'allenatore italiano ha comunque chiarito di voler assumersi la responsabilità, essendo il tecnico di un grande club come il Tottenham, tuttavia, ha sottolineato di non aver preso alcuna decisione in merito: "Come allenatore del Tottenham, devo accettare la pressione e assumermi la responsabilità, anche se non è colpa mia perché non ho preso alcuna decisione in merito".

🚨 𝗡𝗘𝗪: Tottenham manager Roberto De Zerbi has FIRED BACK over the situation involving Richarlison, who has been left out of the squad!



🗣️ “I DON’T KNOW. IT’S NOT MY PROBLEM ANYMORE!



You have to ask Vinai or Johan [Tottenham’s CEO and sporting director]. It’s not my problem.… pic.twitter.com/WnAvSi9kQv — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 19, 2026

"Se Richarlison vuole parlare di me, sa dove trovarmi"

Roberto De Zerbi ha poi concluso il suo commento sulla vicenda, dichiarando: "Sevuole parlare di me, sa dove trovarmi. Rimango nel mio ufficio dalle 8:30 del mattino fino alla sera. Non ho problemi con nessuno, ma non voglio parlarne ancora. Il mio obiettivo è la sfida dicontro il Coventry".

CHELTENHAM, INGHILTERRA - 13 OTTOBRE: Richarlison, del Tottenham Hotspur U21, applaude un compagno di squadra durante la partita del Jersey Mike's Trophy tra Cheltenham Town e Tottenham Hotspur U21, disputata al The EV Charger Points Stadium il 13 ottobre 2026 a Cheltenham, in Inghilterra. (Foto di Dan Istitene/Getty Images)

La vicenda resta, dunque, aperta. Da una parte c'è un attaccante che non è riuscito a trovare una nuova squadra in estate e che ha pubblicamente espresso il proprio malcontento; dall'altra un allenatore che rivendica di non aver deciso l'esclusione e che ora chiede, giustamente, di concentrare l'attenzione sul campo. In mezzo, una società chiamata a individuare una soluzione credibile. Con la finestra di gennaio all'orizzonte, il futuro di Richarlison rischia, dunque, di diventare l'ennesima grande telenovela di un club che, a giudicare dal pessimo inizio stagionale, sembra nuovamente non vedere alcuna luce in fondo al tunnel.