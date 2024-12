Intervenuto ai microfoni della stampa dopo la sconfitta nei quarti di finale di Carabao Cup, Ruben Amorim, manager del Manchester United, ha commentato la sconfitta contro il Tottenham. Tottenham-Manchester United, il commento di Amorim Amorim ha...

Intervenuto ai microfoni della stampa dopo la sconfitta nei quarti di finale di Carabao Cup, Ruben Amorim, manager del Manchester United, ha commentato la sconfitta contro il Tottenham.

Tottenham-Manchester United, il commento di Amorim — Amorim ha esordito su Bayindir, portiere di riserva del Manchester United: "Non è necessario che lo faccia. Deve concentrarsi, vedremo la partita e lavoreremo per migliorare ogni giocatore di questa squadra".

Succesivamente, il manager dei Red Devils ha parlato della prestazione della sua squadra: "Vinciamo insieme, perdiamo insieme, e sapete che non si tratta dell’individuale, ma del collettivo. Avremmo potuto vincere anche con tutti quei gol nella partita, quindi concentriamoci su questo. Abbiamo controllato il possesso. Penso che non siamo stati la squadra migliore per tutta la durata della partita, ma in gran parte del gioco credo che siamo stati la squadra migliore. Abbiamo avuto situazioni simili nel primo tempo che sono legate ai secondi e terzi gol del Tottenham e questo ha fatto la differenza. Ci siamo disconnessi per otto minuti e è stato davvero difficile recuperare. Ma poi i ragazzi hanno fatto un ottimo lavoro per rientrare in partita".

Ed ecco il suo rammarico per il pareggio in rimonta sfiorato: "Eravamo così vicini al pareggio, così vicini, e questo avrebbe potuto fare la differenza, perché avevamo ancora tempo per vincere, ma poi il quarto gol è stato davvero difficile da digerire. Siamo riusciti a rispondere, ma alla fine non è stato sufficiente e siamo fuori dalla coppa. Se guardate la partita, e dimenticate le palle lunghe del Tottenham, è davvero difficile creare molte occasioni con cinque difensori. Noi pressiamo alto, ma è impossibile farlo con cinque in difesa. So che siete abituati a vedere il sistema e dire che è un cinque in difesa, ma per me sono tre difensori".

Amorim è poi tornato su quegli otto minuti di 'disconnessione' che hanno condannato il suo Manchester United: "La disconnessione è semplice: subiamo un gol, poi riusciamo a tenere il possesso a lungo per calmare la partita. Si percepisce che, dopo aver preso il gol, la palla va al centro, continuiamo a giocare come sappiamo, ma perdiamo molte palle vicino alla nostra area con la squadra tutta aperta e siamo stati molto nervosi in quel momento. Una palla lunga e subiamo il terzo gol, poi riusciamo a calmarci, a ripartire e segnare tre gol. Ovviamente, abbiamo subito un gol, ma quando accade bisogna avere il possesso a lungo per calmarsi e rimanere in partita, e noi non ci siamo riusciti".