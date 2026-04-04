Il ministro della salute del Perù ha annunciato che durante un raduno prima della partita tra Alianza Lima e Universitario, per ragioni ancora ignote, allo stadio Alejandro Villanueva di Lima si è consumata una tragedia. Il bilancio attuale ammonterebbe ad 1 morto ed almeno 47 persone ferite.
L'ACCADUTO
Tragedia in Perù: almeno un morto e 47 feriti tra i tifosi dell’Alianza Lima
Perù: tragedia tra i tifosi dell'Allianza Lima—
Juan Carlos Velasco, ministro della salute peruviano, ha riferito alla stampa che: "Si è verificato un incidente spiacevole allo stadio in cui 47 persone sono rimaste ferite e purtroppo c'è stato anche un morto". Queste le dichiarazioni rilasciate a seguito di un incidente avvenuto venerdì in uno stadio di Lima. L'accaduto si è verificato durante un ritiro pre-partita prima della gara tra Alianza Lima e Universitario. Le indagini sono in corso, ma il motivo scatenante sembrerebbe una calca dei tifosi che poi si è rivelata fatale.
Secondo Velasco i tifosi si sono "spinti l'uno contro l'altro" provocando "un'esito fatale". I presenti avrebbero organizzato un "banderazo", un raduno festivo per supportare la propria squadra prima della gara. Il derby - che doveva giocarsi in un altro stadio - non è stato rinviato e si dovrebbe disputare sabato alle ore 20:00. Ben 39 delle persone sono state ricoverate in ospedale e tra di loro ci sono anche alcuni minorenni. Di questi, 3 sono in condizioni critiche, stando a quanto riportato da Velasco.
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Ipotesi smentita—
La prima ipotesi circa l'accaduto era di un crollo della tribuna dello stadio nel quale i tifosi si erano incontrati. L'ipotesi è stata smentita dalle prime indagini dei vigili del fuoco, che hanno riferito che non c'è stato nessun crollo e che la struttura è in buone condizioni. Oltre alla smentita dei vigili del fuoco, è arrivata anche quella della società. L'Alianza Lima infatti, oltre ad aver espresso il cordoglio per la morte di un tifoso, ha diramato un comunicato su X nel quale ha comunicato che l'incidente non è stato causato da "crolli di muri o cedimenti strutturali dello stadio".
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