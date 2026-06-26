La squadra dell'ex Roma batte 3-2 gli Stati Uniti, ma la vittoria non la salva dall'eliminazione. Il CT è poi intervenuto in conferenza stampa
La Turchia agli Europei, Montella sotto la curva: grande gioia dopo il derby di Roma...
La Turchia si sveglia troppo tardi. La squadra di Vincenzo Montella batte 3-2 gli Stati Uniti e saluta così il Mondiale con un piccola consolazione. La selezione della Mezzaluna, infatti, era già stata eliminata dalla competizione dopo il fatale KO contro il Paraguay. "Una magra consolazione", dirà il CT ex Roma in conferenza stampa. Turchia che, dunque, torna a casa mentre gli States chiudono il girone al comando e nei sedicesimi di finale troveranno la Bosnia Erzegovina.
Turchia, Montella dopo la vittoria sugli USA: "Poca concretezza"Una vittoria che serve solo per le statistiche. La Turchia batte 3-2 gli Stati Uniti ma il successo, ottenuto al 98', non salva la squadra di Vincenzo Montella dall'eliminazione, già certa dopo il KO contro il Paraguay. Al SoFi Stadium di Inglewood, pieno di tifosi e di celebrità (da Brad Pitt a Paris Hilton, a Kamala Harris con marito) accorsi per l'ultima gara della nazionale ospite a Los Angeles, la partita regala spettacolo tanto che si sblocca dopo solo 3 minuti con Trusty che porta avanti i padroni di casa.
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"Ci è mancata concretezza - ha dichiarato l'ex attaccante e allenatore della Roma - Siamo stati davvero sfortunati nei primi due incontri", in riferimento alle sconfitte con Australia e Paraguay, in cui la Turchia non ha mai segnato. Non sono però mancate le critiche all'organizzazione: "Non eravamo nelle condizioni ideali, ci siamo qualificati alla fine di marzo, ci hanno spostati per l'allenamento di ieri e quindi non siamo riusciti a organizzarci meglio". Conclude l'Aeroplanino.
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