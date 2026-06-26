La Turchia si sveglia troppo tardi. La squadra di Vincenzo Montella batte 3-2 gli Stati Uniti e saluta così il Mondiale con un piccola consolazione. La selezione della Mezzaluna, infatti, era già stata eliminata dalla competizione dopo il fatale KO contro il Paraguay. "Una magra consolazione", dirà il CT ex Roma in conferenza stampa. Turchia che, dunque, torna a casa mentre gli States chiudono il girone al comando e nei sedicesimi di finale troveranno la Bosnia Erzegovina.

Turchia, Montella dopo la vittoria sugli USA: "Poca concretezza"

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Una vittoria che serve solo per le statistiche. Labatte 3-2 glima il successo, ottenuto al 98', non salva la squadra di Vincenzo Montella dall'eliminazione, già certa dopo il KO contro il. Al SoFi Stadium di Inglewood, pieno di tifosi e di celebrità (da Brad Pitt a Paris Hilton, a Kamala Harris con marito) accorsi per l'ultima gara della nazionale ospite a Los Angeles, la partita regala spettacolo tanto che si sblocca dopo solo 3 minuti conche porta avanti i padroni di casa.Il vantaggio statunitense non abbatte la Turchia che al 1o' pareggia con il madridistae al 31’ ribalta il risultato con. A inizio ripresa il pari di: sembra finita ma all’ottavo minuto di recuperoregala il successo alla selezione della Mezzaluna. Intervenuto dopo in conferenza stampa, un Vincenzo Montella visibilmente deluso ha commentato l'inutile successo della sua squadra.

ISTANBUL, TURCHIA - 26 MARZO: Vincenzo Montella, commissario tecnico della Turchia, festeggia con Arda Güler e İsmail Yüksek dopo la vittoria della squadra nella partita di spareggio delle qualificazioni europee per la Coppa del Mondo FIFA 2026 tra Turchia e Romania, disputata al Beşiktaş Park il 26 marzo 2026 a Istanbul, Turchia. (Foto di Burak Kara/Getty Images)

"Ci è mancata concretezza - ha dichiarato l'ex attaccante e allenatore della Roma - Siamo stati davvero sfortunati nei primi due incontri", in riferimento alle sconfitte con Australia e Paraguay, in cui la Turchia non ha mai segnato. Non sono però mancate le critiche all'organizzazione: "Non eravamo nelle condizioni ideali, ci siamo qualificati alla fine di marzo, ci hanno spostati per l'allenamento di ieri e quindi non siamo riusciti a organizzarci meglio". Conclude l'Aeroplanino.