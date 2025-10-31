La UEFAha ufficializzato le candidature per gli stadi disponibili per le finali dei tornei continentali del 2028 e 2029. Per l'Italia si è proposta Torino, con lo Juventus Stadium che aprirebbe le porte per per varie competizioni. Tra le altre Wembley e il Camp Nou ma anche Bucarest in Romania e Ankara, la capitale della Turchia. Si tratta, per ora, di dichiarazioni di interesse, non vincolanti. Le proposte definitive arriveranno entro giugno 2026.
Le candidature
UEFA, arrivano le prime candidature degli stadi per le finali del 2028 e 2029
Gli stadi UEFA per la Champions League 2028 e 2029—
Per la finale di Champions del 2028 c'è una sola candidatura: L'Allianz Arena, casa del Bayern Monaco che ha ospitato la finale del 2012 e quella del 2025. Per l'edizione del 2029 la sfida è decisamente più competitiva: se la giocano due stadi iconici del calcio mondiale: Wembley e il Camp Nou, ancora in fase di ristrutturazione.
Europa League—
Sono molto richieste anche le due finali di Europa League. Per la finale che si giocherà nel 2028 si è candidata la Francia, anche se sullo stadio non vi è certezza. Le proposte sono due: Il Groupama Stadium oppure il Parco dei Principi. Bisognerà fare una scelta, fra Lione e Parigi, prima della presentazione ufficiale. Si candida anche Torino con la casa della Juventus, lo Stadium. Torino e gli stadi di Francia sono candidati anche all'edizione successiva. Per il 2028 sono arrivate anche le proposte della Romania con la National Arena di Bucarest e di Belgrado con il National Stadium, meglio noto come il Marakanà di Belgrado: la casa della Stella Rossa. Per l'anno seguente, invece, la UEFA ha ricevuto la proposta dell'Ankara 19 Mayıs Stadium nella capitale turca.
La Conference League e gli stadi UEFA—
Suscita sempre più interesse la terza competizione continentale. E lo si vede anche dalle numerose proposte arrivate alla UEFA per ospitare le finali del torneo nei prossimi anni. C'è di nuovo la Francia, ma questa volta con Lille e il suo Stade Pierre-Mauroy. Poi l'Ungheria con l'iconica Puskas Arena di Budapest, Torino con lo Stadium e la Finlandia che ha proposto l'Helsinki Olympic Stadium per il 2029.
Anche la Polonia si è candidata alla finale del 2028 con lo stadio di Gdansk. E infine, una nazione più asiatica che europea che di recente ha fatto parlare di sè: il Kazakistan, che dovrà optare per l'Astana Arena o per l'Almaty Stadium.
