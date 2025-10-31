Non sono ancora candidature vincolanti, ma proposte: si dovrà aspettare giugno per le ufficialità per le gare più belle nelle location di grandissimo prestigio europeo.

Federico Iezzi Collaboratore 31 ottobre - 15:20

La UEFAha ufficializzato le candidature per gli stadi disponibili per le finali dei tornei continentali del 2028 e 2029. Per l'Italia si è proposta Torino, con lo Juventus Stadium che aprirebbe le porte per per varie competizioni. Tra le altre Wembley e il Camp Nou ma anche Bucarest in Romania e Ankara, la capitale della Turchia. Si tratta, per ora, di dichiarazioni di interesse, non vincolanti. Le proposte definitive arriveranno entro giugno 2026.

Gli stadi UEFA per la Champions League 2028 e 2029 — Per la finale di Champions del 2028 c'è una sola candidatura: L'Allianz Arena, casa del Bayern Monaco che ha ospitato la finale del 2012 e quella del 2025. Per l'edizione del 2029 la sfida è decisamente più competitiva: se la giocano due stadi iconici del calcio mondiale: Wembley e il Camp Nou, ancora in fase di ristrutturazione.

Europa League — Sono molto richieste anche le due finali di Europa League. Per la finale che si giocherà nel 2028 si è candidata la Francia, anche se sullo stadio non vi è certezza. Le proposte sono due: Il Groupama Stadium oppure il Parco dei Principi. Bisognerà fare una scelta, fra Lione e Parigi, prima della presentazione ufficiale. Si candida anche Torino con la casa della Juventus, lo Stadium. Torino e gli stadi di Francia sono candidati anche all'edizione successiva. Per il 2028 sono arrivate anche le proposte della Romania con la National Arena di Bucarest e di Belgrado con il National Stadium, meglio noto come il Marakanà di Belgrado: la casa della Stella Rossa. Per l'anno seguente, invece, la UEFA ha ricevuto la proposta dell'Ankara 19 Mayıs Stadium nella capitale turca.

La Conference League e gli stadi UEFA — Suscita sempre più interesse la terza competizione continentale. E lo si vede anche dalle numerose proposte arrivate alla UEFA per ospitare le finali del torneo nei prossimi anni. C'è di nuovo la Francia, ma questa volta con Lille e il suo Stade Pierre-Mauroy. Poi l'Ungheria con l'iconica Puskas Arena di Budapest, Torino con lo Stadium e la Finlandia che ha proposto l'Helsinki Olympic Stadium per il 2029.

Anche la Polonia si è candidata alla finale del 2028 con lo stadio di Gdansk. E infine, una nazione più asiatica che europea che di recente ha fatto parlare di sè: il Kazakistan, che dovrà optare per l'Astana Arena o per l'Almaty Stadium.