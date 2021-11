Un derby atteso da cinque anni: Dijon-Auxerre inizia con violenti scontri

Un match che le due tifoserie attendevano dal 2016, e prima della gara si sono rese protagoniste di pesanti scontri. Il tutto a meno di 24 ore dai fatti di Lyon-OM

Un attacco in piena regola quello occorso nel pomeriggio a Dijon, poco prima del match fra Dijon e Auxerre (in Ligue 2), dove la tifoseria ospite ha acceso una vera e propria guerra. Un derby che le due formazioni della Borgogna attendevano dal 2016, una ricorrenza importante dunque, ma per i tifosi è stata la spinta ad episodi che con il calcio non hanno nulla a che fare.