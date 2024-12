United, Zirkzee: “Amorim? Mi trovo bene! Bruno Fernandes mi ha dato un consiglio”

Joshua Zirkzee segna contro l'Everton e ai canali ufficiali del Manchester United racconta quelle che sono le sue sensazioni: le parole sul momento vissuto e su Amorim.

Alessia Gentile Redattore 4 dicembre - 11:29

Joshua Zirkzee, ex attaccante del Bologna in forza al Manchester United dal 14 lulgio del 2024, ha segnato un'importante e pesantissima doppietta contro l'Everton contribuendo non poco al risultato finale di 4-0 e scrollandosi di dosso un periodo certamente non semplice. Dal suo arrivo in Inghilterra, infatti, l'olandese è stato spesso criticato per prestazioni non all'altezza delle aspettative e per la mancanza di gol. Eppure, qualcosa ora sembra essere cambiato: il classe 2001 sa infatti che ha la possibilità di resettare e di ricominciare, con l'obiettivo importante di convincere Ruben Amorim delle sue qualità.

Joshua Zirkzee ai microfoni del Manchester United: le sensazioni e le aspettative dell'attaccante — Ai microfoni ufficiali del Manchester United, Zirkzee ha perciò dichiarato dopo l'Everton: "Non c'è stadio migliore in cui segnare. Volevo godermi il momento dopo i gol, Bruno Fernandes mi ha detto di prendermi il mio tempo, ma credo di essere tornato troppo in fretta per la ripresa del gioco. È una bella sensazione segnare di fronte a questi tifosi".

— Manchester United (@ManUtd) December 2, 2024

Su Amorim, l'attaccante ha rivelato: "Penso che ciò che lui chiede agli attaccanti sia qualcosa di molto diverso da quello a cui io e Rasmus (Hojlund, ndr) siamo abituati. Stiamo solo cercando di adattarci velocemente e di fare ciò che si aspetta da noi. Mi trovo bene con il mister, stiamo legando molto bene e ci sono dei legami forti. Vogliamo tutti una cosa sola, ed è migliorare ogni giorno e tornare ai massimi. Lo spirito e l'atmosfera sono buoni".

Striving for progress and consistency 📈

The boss outlines what he wants to see at the Emirates Stadium tonight 💬#MUFC || #PL

— Manchester United (@ManUtd) December 4, 2024

Sul momento vissuto e sul futuro ha poi aggiunto: "I momenti difficili creano persone forti e le persone forti legano e penso che questo è ciò che sta succedendo ora a noi. Mi sono sentito a mio agio nel ruolo contro l'Everton, poi anche i gol aiutano un attaccante. Siamo usciti dallo spogliatoio con la certezza che avremmo vinto la partita".