Nel corso del match tra Stati Uniti e Australia il caldo di Seattle e la stanchezza si sono fatti sentire. La vittima principale è stata l'arbitro Felix Zwayer che è persino crollato a terra dopo essere stato colpito dai crampi.

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USA-Australia: vittoria facile per gli uomini di Pochettino

Balogun stretching out the ref late in the game 😅 pic.twitter.com/z6rIzg0N8i — SportsCenter (@SportsCenter) June 19, 2026

L'arbitro Zwayer crolla colpito dai crampi

Gli Stati Uniti di Pochettino hanno vinto per due a zero contro l'. L'autogol di Burgess, dopo undici minuti di gioco, e la rete di Freeman alla fine del primo tempo, hanno regalato ai padroni di casa il passaggio ai sedicesimi di finale. Ma la partita del Seattle Stadium ha vissuto anche un momento diverso, più complicato, quasi di paura, che ha riguardato il direttore di gara.L'arbitro della gara, il signor Fleix Zwayer, tedesco di 45 anni alla sua prima partecipazione in un Mondiale , crolla a terra nei minuti di recupero tormentato dai crampi., quasi sicuramente, i motivi dietro all'arrivo dei crampi. In tre si sono immediatamente precipitati ad aiutarlo. Il quarto uomo, Katia Garcia, con qualcosa da bere, il calciatore americanoche ha cercato di distendere la gamba dell'arbitro e il giocatore dell'Australia Aiden O'Neill. Si mobilitano un po' tutti: parte un medico dalla panchina americana, uomini della FIFA . Il quarto uomo gli porta l'ormai noto succo di cetrioli (lo usano anche i tennisti che lo trovano disgustoso) che risolve la situazione. Passa qualche minuto, Zwayer si alza, riprende la gara e la porta a termine. Alla fine concede anche qualche minuto di recupero per rimediare all'incidente.

Il caldo degli Stati Uniti, nel frattempo, si è rivelato forse il più temibile ostacolo al sereno svolgimento del torneo. Lo confermano le due pause per far bere i calciatori, pur tacciate di servire più agli spot pubblicitari, e lo conferma quanto accaduto al fischietto tedesco a Seattle.

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