Debutto amaro per l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro. Nella notte in cui l'ex Juventus è diventato il quarto nella storia a vincere un pallone d'oro e a partecipare ai Mondiali sia da giocatore che da allenatore (insieme a Beckenbauer, Blokhin e van Basten), l'Uzbekistan non riesce a regalare al ct italiano la gioia che avrebbe voluto provare. Al debutto alla Coppa del Mondo 2026, infatti, i White Wolves cadono sotto i colpi della Colombia di Luis Diaz perdendo per 3-1 all'Azteca di Città del Messico. Nel primo tempo, però, un preoccupante episodio con protagonista Khusanov scatena la paura dei presenti.

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Khusanov travolge un cameraman

Al '33 minuto di gioco del match trail difensore uzbeko in forza ala seguito di un intervento in ritardo sunei pressi della linea laterale, travolge involontariamente un cameraman a bordo-campo, generando minuti di grande apprensione all'Azteca per le condizioni dell'uomo estraneo al match.

TASHKENT, UZBEKISTAN - 30 MARZO: I giocatori dell'Uzbekistan osservano durante i calci di rigore nell'amichevole internazionale tra Uzbekistan e Venezuela il 30 marzo 2026 a Tashkent, Uzbekistan. (Foto di Anvar Ilyasov/Getty Images)

A quel punto, notando le condizioni del camerman, l'arbitro inglese Taylor decide di interrompere momentaneamente il gioco per fischiare il fallo e permettere anche allo staff medico di soccorrere immediatamente il malcapitato, dolorante alla gamba e alla caviglia dopo il tremendo scontro con Kushanov.

Nessuna grave conseguenza

Subito dopo l'arrivo dei soccorsi nei confronti dell'operatore, visibilmente preoccupatoè andato dal cameraman a bordo-campo per verificare le condizioni di quest'ultimo. Una volta ripreso il gioco, il difensore uzbeko è stato ammonito dall'arbitro accettando, senza proferir parola, la decisione del direttore di gara inglese.

Fortunatamente, al momento, non si registrano gravi conseguenze per la salute dell'operatore, lasciando intendere che quello vissuto all'Azteca sia stato soltanto un brutto spavento.

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