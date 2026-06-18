La sconfitta per 3-1 contro la Colombia non cancella la soddisfazione di Cannavaro per la prestazione offerta dal suo Uzbekistan all’esordio nei Mondiali. Al termine della sfida disputata nello storico stadio Azteca di Città del Messico, il commissario tecnico azzurro ha elogiato l’atteggiamento e il coraggio mostrati dai suoi giocatori contro una delle nazionali più accreditate del girone. Pur riconoscendo la superiorità degli avversari nei momenti decisivi della partita, Cannavaro ha sottolineato come la sua squadra abbia giocato con personalità, creando difficoltà alla Colombia e meritando probabilmente un risultato meno pesante. Il tecnico campione del mondo 2006 ha inoltre evidenziato il valore dell’esperienza vissuta dai suoi calciatori in uno degli stadi più iconici della storia del calcio, definendola una serata destinata a restare nei loro ricordi.

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Uzbekistan, Cannavaro dopo il 3-1: "Risultato troppo severo per quello che si è visto in campo"

lascia l’Azteca con ilper il risultato, ma anche con la consapevolezza di aver visto uncompetitivo e all’altezza del palcoscenico mondiale. Dopo il ko per 3-1 contro la Colombia nella prima giornata del Gruppo K, il commissario tecnico italiano ha preferito concentrarsi sugli aspetti positivi della prestazione, esprimendo grande orgoglio per l’impegno e la determinazione mostrati dai suoi giocatori. “Ho detto loro che sono molto orgoglioso della partita che hanno disputato”, ha spiegato il tecnico, sottolineando come la squadra abbia affrontato con coraggio una delle nazionali più talentuose del torneo. Cannavaro ha anche evidenziatodisputata in uno stadio praticamente colorato di giallo dai tifosi colombiani, capaci di trasformare l’Azteca in una sorta di campo di casa.

TASHKENT, UZBEKISTAN – 30 marzo 2026 – Fabio Cannavaro, commissario tecnico dell’Uzbekistan, stringe la mano a Behruzjon Karimov dell’Uzbekistan durante la partita amichevole internazionale tra Uzbekistan e Venezuela, disputata il 30 marzo 2026 a Tashkent, in Uzbekistan. (Foto di Anvar Ilyasov/Getty Images).

Nonostante ciò, l’Uzbekistan ha lottato fino all’ultimo minuto, dimostrando organizzazione, spirito di sacrificio e una discreta qualità di gioco. Secondo l’ex capitano della Nazionale italiana, il risultato finale è stato eccessivamente severo rispetto a quanto espresso sul terreno di gioco, ma il Mondiale non concede margini d’errore. “Forse meritavamo qualcosa in più, ma a questi livelli ogni errore si paga”, ha ammesso. Infine, Cannavaro ha voluto soffermarsi sul valore umano e sportivo dell’esperienza vissuta dai suoi ragazzi, ricordando quanto sia speciale giocare in uno stadio leggendario come l’Azteca.

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