I due club, dopo aver disputato la seconda giornata di campionato in questi giorni, si rimetteranno in pari con le altre squadre
Valencia, la bellissima sorpresa di Hugo Duro a un giovanissimo tifoso
Manca sempre meno alla sfida di questa sera che metterà di fronte il Valencia ed il Betis Siviglia. Le due squadre, infatti, giocheranno contro in occasione del recupero della prima giornata della Liga Spagnola 2026/2027. Il match avrà inizio alle ore 21:00 e si disputerà presso il Mestalla. Aspettando l'inizio dell'incontro, vediamo insieme le statistiche che riguardano i precedenti tra i due club.
I precedenti tra Valencia e Betis SivigliaRecuperando la gara di questa sera, entrambe le squadre si rimetteranno in pari con le altre del campionato. Nel fine settimana passato da pochi giorni, il Valencia che ha come allenatore Carlos Corberán ha ottenuto un pareggio a reti bianche contro il Celta Vigo. Il Betis Siviglia del cileno Manuel Pellegrini, dal canto suo, ha iniziato il suo campionato col piede giusto e ha battuto la Real Sociedad grazie alla rete di Rodrigo Riquelme.
Fino ad ora, i due club hanno giocato contro 143 volte. Le prime due sfide tra Blanquinegros e biancoverdi risalgono alla Segunda División della stagione 1928/1929. La prima partita in assoluto tra le due squadre è terminata col risultato di 1-1, mentre al ritorno il Valencia ha vinto 3-1. I padroni di casa di questa sera hanno vinto 68 match contro il Betis che, a sua volta, a conquistato la vittoria in 45 occasioni. Trenta, invece, sono stati i pareggi. Anche la statistica dei gol va dalla parte dei valenciani: 246 contro i 183 del club di Siviglia.
I numeri della sfida in campionatoLa partita di questa sera tra la squadra della Comunità Valenciana e quella proveniente dall'Andalusia sarà la numero 119 nella massima divisione spagnola. Els Che, nelle sfide in Liga contro i biancoverdi, hanno ottenuto 55 vittorie, 26 pareggi e 37 sconfitta. L'ultimo successo del Valencia contro il Betis risale 4-2 datato 23 novembre di due anni fa com Hugo Duro protagonista dato che ha realizzato sia una doppietta che un autogol. Nella scorsa edizione del campionato, la gara d'andata è terminata 1-1: Cucho Hernández per il Betis Siviglia; Luis Rioja per i valenciani. Al ritorno, invece, dopo il gol di Rioja i biancoverdi hanno vinto 2-1 grazie alle reti di Chimy Ávila e Pablo Fornals.
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