Manca sempre meno alla sfida di questa sera che metterà di fronte il Valencia ed il Betis Siviglia. Le due squadre, infatti, giocheranno contro in occasione del recupero della prima giornata della Liga Spagnola 2026/2027. Il match avrà inizio alle ore 21:00 e si disputerà presso il Mestalla. Aspettando l'inizio dell'incontro, vediamo insieme le statistiche che riguardano i precedenti tra i due club.

I precedenti tra Valencia e Betis Siviglia

Recuperando la gara di questa sera, entrambe le squadre si rimetteranno in pari con le altre del campionato. Nel fine settimana passato da pochi giorni, il Valencia che ha come allenatoreha ottenuto un pareggio a reti bianche contro il. Il Betis Siviglia del cileno, dal canto suo, ha iniziato il suo campionato col piede giusto e ha battuto lagrazie alla rete di

Siviglia, Spagna - 1° febbraio 2026: Pablo Fornals del Real Betis segna il secondo gol per la sua squadra durante la partita de LaLiga EA Sports tra Real Betis e Valencia all'Estadio La Cartuja. (Foto di Fran Santiago/Getty Images)

Fino ad ora, i due club hanno giocato contro 143 volte. Le prime due sfide tra Blanquinegros e biancoverdi risalgono alla Segunda División della stagione 1928/1929. La prima partita in assoluto tra le due squadre è terminata col risultato di 1-1, mentre al ritorno il Valencia ha vinto 3-1. I padroni di casa di questa sera hanno vinto 68 match contro il Betis che, a sua volta, a conquistato la vittoria in 45 occasioni. Trenta, invece, sono stati i pareggi. Anche la statistica dei gol va dalla parte dei valenciani: 246 contro i 183 del club di Siviglia.

I numeri della sfida in campionato

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La partita di questa sera tra la squadra della Comunità Valenciana e quella proveniente dall'Andalusia sarà la numeronella massima divisione spagnola. Els Che, nelle sfide in Liga contro i biancoverdi, hanno ottenutovittorie,pareggi esconfitta. L'ultimo successo del Valencia contro il Betis risaledatatodi due anni fa comprotagonista dato che ha realizzato sia una doppietta che un autogol. Nella scorsa edizione del campionato, la gara d'andata è terminata 1-1:per il Betis Siviglia;per i valenciani. Al ritorno, invece, dopo il gol di Rioja i biancoverdi hanno vintograzie alle reti diQuando quest'incontro di campionato ha avuto luogo nella Comunità Valenciana, i padroni di casa di questa sera hanno dimostrato quasi sempre di avere il fattore campo a favore. Suincontri, infatti, il Valencia ne ha vinti, ne ha persie ha ottenutopareggi. L'ultimo successo del Betis Siviglia in casa del Blanquinegros risale aldi due anni fa. Quel giorno, i biancoverdi hanno vintograzie alla doppietta di. Se il match di stasera dovesse finire in parità, sarebbe ila Valencia: quest'evento non succede dalle stagionie quella seguente quando le due partite sono terminate col risultato di 1-1.