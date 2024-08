Van Nistelrooy felice: “È molto speciale tornare al Manchester United”

L'arrivo dell'olandese Ruud Van Nistelrooy al Manchester United è stato molto celebrato ma anche molto contestato. L'ex attaccante dello United , che vanta 150 gol in 219 presenze con la maglia dei Red Devils, è già stato alla guida del PSV Eindhoven come capo allenatore e ora è passato all'Old Trafford come assistente di Erik Ten Hag , occupando il posto lasciato vacante dal suo connazionale Mitchell Van Der Gaag.

E tutti pensano, come ha detto Dwight Yorke qualche giorno fa, che Van Nistelrooy sia una delle persone più amate dai tifosi e che, in un certo senso, abbia più peso nello spogliatoio rispetto all'allenatore, cosa che potrebbe portare a dei problemi.

L'ex bomber, oggi 48enne, non è entrato nello specifico, ma ha spiegato nel dettaglio tutto ciò che gli è passato per la testa e il cuore quando ha detto "sì" ai Red Devils.

I pensieri di Ruud

"Ad essere onesti, è molto speciale tornare. È stato fantastico sapere che erano interessati a me per il ruolo di vice. Non ci avevo mai pensato, ma quando è arrivata la proposta non ho potuto dire di no. È davvero speciale tornare", ha dichiarato al sito web del club.